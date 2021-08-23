Укр

ФСБ сообщила о задержании "украинского шпиона": ему грозит до 20 лет тюрьмы

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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ФСБ сообщила о задержании "украинского шпиона": ему грозит до 20 лет тюрьмы Новость обновлена 23 августа 2021, 12:42

В России трубят об аресте украинца, однако не раскрывают его личность

Российская ФСБ сообщила о задержании украинца в Туле, который якобы является шпионом Киева.

По информации местных СМИ, гражданин Украины пытался узнать секретные сведения о российском вооружении и вербовал сотрудников оборонных предприятий.

Мужчину, ни имя, ни возраст которого не раскрывают, якобы задержали с поличным — материалами о новейших образцах вооружения и секретной технической документацией к ним.

Никаких других данных о якобы украинце ФСБ не раскрывает. Известно лишь, что за шпионаж иностранцу грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, сотрудники ФСБ России угрожали работнику СБУ и шантажировали его отцом, задержанным на границе в РФ, чтобы получить информацию о Запорожской АЭС.

Также "Телеграф" сообщал, что на оккупированном полуострове Крым во вторник, 17 августа, российские силовики провели сразу пять обысков в домах крымских татар, после чего задержали их. В Министерстве иностранных дел Украины крайне негативно отнеслись к данной новости.

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