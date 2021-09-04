Укр

"Забрали около 40 человек": российские силовики в Крыму задержали родственников пятерых похищенных крымских татар

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Задержание крымских татар Новость обновлена 04 сентября 2021, 18:24
Задержание крымских татар

Люди пришли к зданию ФСБ, чтобы узнать, куда увезли похищенных накануне крымских татар.

В оккупированном Симферополе под зданием ФСБ российские силовики погрузили в автозаки и увезли в отделения "полиции" около сорока человек, которые пришли узнать о судьбе похищенных накануне крымских татарах.

Об этом сообщила местная правозащитница Лутфие Зудиева.

"Забрали около 40 человек, среди них женщины и пожилые люди", — написала она.

По ее информации, происшествие произошло около 17:15.

Также она указывает, что представители оккупационных силовых ведомств не гнушались применять грубую физическую силу, а одному из задержанных нанесли сильный удар по почкам.

Зудиева указывает, что около 20 человек доставили в отделение на Павленко, 1, а остальных повезли дальше.

Среди задержанных, пишет она, корреспондент "Крымской солидарноси" Айдер Кадыров.

Крымская правозащитная группа уточняет, что среди собравшихся были активисты и родственники ранее похищенных людей.

Активист Заир Смедляев, который тоже оказался в числе задержанных, сообщил, что к месту стянули Росгвардию.

Как сообщалось ранее, за два дня силовики провели обыски и увезли в неизвестном направлении пятерых крымских татар. Речь идет об Эльдаре Одаманове, Азизе Ахтемове, Шевкете Усеинове, Асане Ахтемове, а также о первом замглавы Меджлиса Наримане Джелялове.

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