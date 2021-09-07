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В Україні хочуть визнати силовиків Путіна терористами: що про це відомо

Автор
О. Волкова
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Автор
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Українські нардепи зареєстрували законопроект про російських силовиків Новина оновлена 07 вересня 2021, 14:53
Українські нардепи зареєстрували законопроект про російських силовиків

Нардепи пропонують визнати російську ФСБ і Генштаб Збройних сил РФ терористами

У вівторок, 7 вересня, на засіданні ВРУ представники фракції "Слуга народу" і групи "За майбутнє" зареєстрували новий законопроект, яким Федеральна служба безпеки Російської Федерації і Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ визнаються терористичними організаціями.

Відповідний законопроект №6001 вже з’явився на сайті ВРУ, проте його текст поки не оприлюднили. У числі тих, хто пропонує визнати спецслужби РФ терористичними організаціями — нардепи Олег Дунда, Олександр Аліксійчук, Ігор Гузь, Тарас Батенко та Георгій Мазураш.

Відзначимо, що співробітники ФСБ і Генштабу РФ котрий рік поспіль здійснюють протиправні дії відносно українців на тимчасово окупованих територіях — в Криму і на Донбасі. Днями в окупованому Сімферополі під будівлею ФСБ російські силовики посадили в автозаки і повезли в відділення "поліції" близько сорока чоловік, які прийшли дізнатися про долю викрадених напередодні кримських татар. Також нагадаємо, що російська ФСБ повідомила про затримання українця в Тулі, який нібито є шпигуном Києва.

Крім того, в Службі безпеки України зафіксували випадок спроби співробітниками Федеральної служби безпеки Росії завербувати українського офіцера із Запорізької області.

Орудують на території нашої країни і агентурні мережі ФСБ, одну з яких розсекретила СБУ на території Херсонщини.

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