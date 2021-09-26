"Горбатая Тайга": отпускное видео Путина с Шойгу развеселило сеть
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Пользователи сети намекнули на очень теплые отношения Путина и Шойгу
Президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу в начале сентября "уединились в секретном" месте где-то в Сибири. Как оказалось, Путин с Шойгу отдыхали в тайге на свежем воздухе, а затем поделились видео с отдыха со всеми гражданами РФ.
Кадры продемонстрированы в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24", однако в сети их восприняли на свой лад.
Российский президент и министр обороны рассказали, что они вместе ходили по горах пешком, ездили на вездеходе и катере, рыбачили. Также Путин и Шойгу вместе ночевали в тайге, развели там костер и поставили палатки.
Очень многим пользователям уединенный отдых Путина с Шойгу на природе напомнил фильм "Горбатая гора" из-за чего появилось название "Горбатая тайга".
Вот некоторые из комментариев пользователей:
- "На самом интересном месте фильм оборвали..";
- "Владимладимыч в пилотке Шойгу";
- "Полная версия размещена на "Порнохаб"";
- "Какая режесура, прям фильм ставят с дублерами и каскадёрами. Все прекрасно для ТВ картинки Роисян. Вот с дедом подкачали ползает а не скачет как сайгак";
- "Ой, не зря они те палки взяли, ой, не зря — извращенцы";
- "Геи" на рыбалке".
"Горбатая гора" — американский фильм режиссёра Энга Ли о любовной связи двух мужчин. В киноленте 2005 года рассказывается о двух молодых парнях, которые устроились на сезонную работу — пасти овец на Горбатой горе, вдали от цивилизации. В одну из ночей после выпивки в палатке они вступают в сексуальную связь. Так начался их роман. К слову, кинолента награждена тремя премиями «Оскар» за лучшую режиссерскую работу.
Как сообщал "Телеграф" ранее, Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения в Мариуполь. Ему отправили официальную повестку.
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