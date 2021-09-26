"Горбатая Тайга": отпускное видео Путина с Шойгу развеселило сеть

Пользователи сети намекнули на очень теплые отношения Путина и Шойгу

Президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу в начале сентября "уединились в секретном" месте где-то в Сибири. Как оказалось, Путин с Шойгу отдыхали в тайге на свежем воздухе, а затем поделились видео с отдыха со всеми гражданами РФ.

Кадры продемонстрированы в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24", однако в сети их восприняли на свой лад.

Российский президент и министр обороны рассказали, что они вместе ходили по горах пешком, ездили на вездеходе и катере, рыбачили. Также Путин и Шойгу вместе ночевали в тайге, развели там костер и поставили палатки.

Очень многим пользователям уединенный отдых Путина с Шойгу на природе напомнил фильм "Горбатая гора" из-за чего появилось название "Горбатая тайга".

Вот некоторые из комментариев пользователей:

"На самом интересном месте фильм оборвали..";

"Владимладимыч в пилотке Шойгу";

"Полная версия размещена на "Порнохаб"";

"Какая режесура, прям фильм ставят с дублерами и каскадёрами. Все прекрасно для ТВ картинки Роисян. Вот с дедом подкачали ползает а не скачет как сайгак";

"Ой, не зря они те палки взяли, ой, не зря — извращенцы";

"Геи" на рыбалке".

"Горбатая гора" — американский фильм режиссёра Энга Ли о любовной связи двух мужчин. В киноленте 2005 года рассказывается о двух молодых парнях, которые устроились на сезонную работу — пасти овец на Горбатой горе, вдали от цивилизации. В одну из ночей после выпивки в палатке они вступают в сексуальную связь. Так начался их роман. К слову, кинолента награждена тремя премиями «Оскар» за лучшую режиссерскую работу.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения в Мариуполь. Ему отправили официальную повестку.