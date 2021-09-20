Путин бросил все силы на фальсификацию выборов, больше обычного наплевав на легитимность

Как проходило голосование: мнение украинских экспертов

Голосование проходило в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Согласно предварительным данным, большинство предсказуемо получит пропрезидентская партия «Единая Россия».

Так, по данным ЦИК, после подсчета 76% протоколов, в Госдуму VIII созыва проходят пять партий: «Единая Россия» (49,16% голосов), КПРФ (19,95%), ЛДПР (7,59%), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (7,37%) и партия «Новые люди» (5,43%).

Эксперты проанализировали для «Телеграфа» сами выборы и их всё более вырисовывающийся результат. Не соблазнился ли Путин желанием получить такое же официальное монобольшинство, как Зеленский (вместо традиционного союза с карманными партиями) – и потому пошел на такие фальсификации?

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверена: процесс организации избирательного процесса в Госдуму РФ даёт основания сделать вывод, что все силы власти были брошены на усиление контроля за результатами выборов.

«Во-первых, это трехдневное голосование, якобы с целью обеспечения карантинных мер, что существенно затруднило работу наблюдателей. Во-вторых, электронное голосование, дающее возможность избирателю изменить свой выбор в течение суток. В-третьих, применение норм нового закона, предусматривающего недопуск к выборам членов экстремистских организаций, что дало возможность отсечь от участия в выборах оппозиционных кандидатов. И, наконец, в-четвёртых, отсутствие международных наблюдателей от ОБСЕ», – отмечает Анна Малкина.

По ее словам, перечисленные нововведения были дополнены «классическими» технологиями фальсификации результатов выборов — «каруселями», вбросами, голосованиями на дому.

«Главные выводы, которые можно сделать из сложившейся ситуации, не являются сюрпризом. Власть в России по-прежнему мало заботит международная легитимность выборов. На первом плане стоит задача обеспечения такого представительства в законодательном собрании, которое гарантирует принятие нужных законов, – поясняет политолог. – Вместе с этим перед российскими властями стоит задача обеспечения внутренней легитимности результатов выборов, а также подавления возможных протестов, связанных с опротестованием фальсифицированных результатов. С этой целью антикремлевские политики были не допущены к выборам ещё на этапе регистрации».

Анна Малкина отмечает, что исходя из предварительных результатов, формирование монобольшинства партией «Единая Россия» по образцу монобольшинства «Слуги народа» в украинском парламенте, возможно. Однако для получения всей полноты власти в парламенте необходимо большинство конституционное, т.е. такое, которое даст возможность беспрепятственно вносить изменения в конституцию. Этого, судя по всему, не произойдёт, подчеркивает политолог.

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно обращает внимание, что фальсификации на этих выборах – более масштабные чем обычно. Причем даже не столько фальсификации на самих выборах, сколько подготовка результата до выборов.

«В 2019-м на муниципальных выборах отдельным оппозиционным кандидатам еще позволяли пройти в органы власти, их регистрировали. Понимая, что они не влияют на общие расклад и политику глобально. То есть, создавалась хотя бы видимость избирательного процесса. На этих же выборах зачистка оппозиционного поля касалась не только кандидатов, но и СМИ, любой активности, которая не нравилась Кремлю. 46 журналистов и медиа были названы «иностранными агентами». Даже телеканал «Дождь», который уверял, что имеет все документы, что он финансируется внутри России, что не имеет никакого внешнего вливания. Любой человек, который выходил на митинги в поддержку Навального, маркировался как иностранный агент или пособник экстремистской деятельности», – отмечает Олеся Яхно.

По ее словам, в РФ давно не было подобного: чтобы происходила такая «зачистка» даже какого-то намека на оппозиционность. Как следствие – многие реальные оппозиционеры уехали из России, так как могли быть посажены.

«Отдельная история – электронное голосование. Все понимают, что это – огромное поле для фальсификаций. Можно что угодно нарисовать, – говорит аналитик. – Вопрос – зачем? Не было такого риска, что в РФ победит оппозиция. Та, что есть – она вся системная, давно ни на что не влияет. И Госдума – не место для дискуссий, как заявил в свое время Борис Грызлов».

Олеся Яхно считает, что сравнивать провластное монобольшинство в Верховной Раде и путинское большинство в Госдуме нельзя.

«Госдума, в отличие от Верховной Рады, ни на что не влияет. Это не парламент в классическом понимании. Там нет политической конкуренции. У «Единой России» и так было, скажем так, монобольшинство, потому что т.н. оппозиция – КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» – ни на что не влияли. В Украине стоит проблема популизма, обмана, невыполнения обещаний. А в РФ – авторитарная модель, управляемая демократия. Когда выборы – просто видимость, результат известен заранее, сам процесс ни на что не влияет», – поясняет аналитик.

И всё же в этот раз российская власть пошла на беспрецедентное усиление «зачистки» даже каких-то ростков оппозиции, еще больше доводя ситуацию до абсурда.

«Думаю, подобное автократическое стремление всё контролировать «заточено» не столько под нужный результат выборов в Госдуму этого созыва, сколько с прицелом на 2024 год, когда намечены президентские выборы, – размышляет Олеся Яхно. – Не ясно, будет ли Путин опять баллотироваться, какая будет модель политической системы: преемник, Путин-вождь, другая модель. И такое ужесточение, наверное, связано с какими-то планами возможного ухода даже от той условной демократии, которую мы наблюдали. И перехода системы в некое другое русло. То есть, прицел – на президентские выборы-2024».

Есть, по мнению эксперта, и связи с внешнеполитической ситуацией.

«Россия ведет себя более нагло. И в отношении Европы – с газовым шантажом. И в отношении США – с постоянными кибератаками. И в отношении Беларуси – с всё более явным ее поглощением. Потому привязываю такие выборы и такой результат к общей внешней и внутренней политике Кремля. И той, что есть, и той, которая будет», – резюмирует Олеся Яхно.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на этих выборах проголосовал удаленно. Однако журналисты обратили внимание, что на распространенном Кремлем ролике, дата на часах Путина показывает 10 сентября. Это, как они предположили, может свидетельствовать о том, что соответствующие кадры были записаны заранее. Но и это оказалось не единственной странностью в том ролике.

По мнению генерала Василия Богдана, которое он высказал «Телеграфу», выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины.