Укр

"Царь ненастоящий?": последнее видео "живого" путина оказалось некачественным монтажом

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Рука российского диктатора проходит сквозь микрофон, не задевая его Новость обновлена 05 марта 2022, 21:13
Рука российского диктатора проходит сквозь микрофон, не задевая его

В россии некачественно смонтировали встречу путина с женщинами

В субботу, 5 марта, на 10-й день войны россии против Украины, российское телевидение выпустило видео, на котором московский диктатор владимир путин в окружении женщин браво рассказывает о развязанной им войне и о том, почему у него "не было другого выхода", кроме как начать бомбить Украину.

Однако посмотревшие видео усомнились в достоверности опубликованной записи.

Так многие пользователи соцсетей, в частности, блогер Андрей Пындык, отмемечают ряд несуразностей в опубликованных видео, которые дают серьезный повод усомниться в том, "а был ли мальчик?".

"У них очень плохие режиссеры монтажа и оказалось, что женщины сидели, скорее всего у пустого стула и делали вид, что там путин", — пишет он и в подтверждение своего тезиса предлагает посмотреть опубликованный отрывок из "выступления путина".

"Иначе объяснить полупрозрачный микрофон и какую-тосоломинку (или что это вообще такое), которая проходит сквозь руку я не могу", — констатирует Пындык.

Ранее российский политолог и историк Валерий Соловей заявил, что президент рф путин после полномасштабного вторжения его войск в Украину решил скрыться в бункере.

Также "Телеграф" писал о том, что говорил российский диктатор о развязанной им войне против Украины в оказавшейся фейком видеозаписи.

Теги:
#Украина #Россия #Путин #Война #Видео #Вторжение #Монтаж #Фэйк
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