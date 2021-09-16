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Долго ли осталось Путину и кто будет его преемником?

Автор
Дмитрий Симоненко
Дата публикации
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Автор
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Президент России Владимир Путин и министор обороны Сергей Шойгу Новость обновлена 16 сентября 2021, 15:24
Президент России Владимир Путин и министор обороны Сергей Шойгу

Кто из людей приближенных в вершине власти имеет шанс стать следующим президентом России?

Вопрос о том когда, и главное, кто сменит Владимира Путина на посту президента России тревожит многих аналитиков и экспертов. Станет ли легче от этой смены самим россиянам, и тем соседям, которые страдают от имперских амбиций Кремля? Ожидать этого, видимо, не приходится, учитывая, что некоторые преемники спокойно позволяют себе оправдывать геноцид и пугать своих граждан судьбой Югославии.

Недавняя статья на сайте телекомпании "Aljazeera" рассказывает о том, как обстоят дела с преемственностью власти в РФ. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Несмотря на то, что Владимир Путин впервые был избран президентом России в 2000 году, в настоящее время он отбывает свой "нулевой" срок — согласно закону, который "аннулировал" три его предыдущих президентских срока и нынешний.

Закон, который позволяет ему баллотироваться на два шестилетних срока в 2024 и 2030 годах, был символически поддержан депутатом Валентиной Терешковой, первой женщиной, полетевшей в космос в 1963 году.

"Простые люди просто попросили меня" представить законопроект, сказала она, и Государственная Дума, в которой доминируют сторонники Путина, в марте 2020 года его одобрила.

"Мы не принимаем его" — такими должны быть наши единственные слова об аннулировании", — заявил россиянам лидер оппозиции и борец с коррупцией Алексей Навальный.

Несколько месяцев спустя после этих слов он едва переживет отравление нервно-паралитическим веществом, которое, по его утверждению, организовали по указке Путина.

Путин все еще обдумывает идею очередного срока.

"Я еще не решил, буду ли я участвовать в выборах в 2024 году", — сказал он в декабре 2020 года.

С самого начала своего президентства он создавал образ трезвенника, увлекающегося активным отдыхом спортсмена, который занимается дзюдо, плавает и катается на лошадях.

Но 7 октября ему исполняется 69 лет — и многие задаются вопросом, кто и когда его сменит.

Прокремлевские наблюдатели отказываются даже называть его потенциальных преемников из числа нынешних членов правительства. Дело не в Путине, а в людях, которые заинтересованы в сохранении списка этих имен до часа X.

Сергей Бизюкин, активист оппозиции, которого изгнали из России в 2019 году после попытки баллотироваться в президенты, так отзывается об этой ситуации: "Путин подозрительный и скрытный. Даже если он выберет кого-то в качестве преемника, он не раскроет это раньше времени. Хотя я сомневаюсь, что при жизни он думает о том, чтобы отпустить власть. А диктаторов редко волнует, что будет дальше".

Устранение противников

При Путине Кремль скрупулезно отсеивает всех харизматических критиков.

Угрозы и давление вынудили Гарри Каспарова, бывшего чемпиона по шахматам, а ныне лидера протестов, уехать из России в 2013 году.

Скандальный писатель Эдуард Лимонов, основавший запрещенную Национал-большевистскую партию, стал лояльным Кремлю после аннексии Крыма в 2014 году, за которую он выступал с 1990-х годов.

Первый премьер-министр Путина Михаил Касьянов, объединивший усилия с либеральным демократом Борисом Немцовым, ушел из политики после того, как в 2015 году Немцова убили.

Ирина Хакамада, депутат парламента трижды, баллотировавшаяся против Путина в 2004 году, сейчас работает бизнес-тренером и телеведущей.

Между тем, потенциальные преемники из высших эшелонов власти были понижены и переведены на незначительные должности.

Когда в 2008 году закончился второй президентский срок Путина, он выбрал временным преемником своего давнего подчиненного Дмитрия Медведева, книжного юриста с ограниченным кругозором.

Медведев начал осторожные реформы, в то время как Путин был его "серым кардиналом" премьер-министром. В 2012 году Путин был переизбран на пост президента.

Он оставил свое место Медведеву, пока в прошлом году не распустил кабинет Медведева и не назначил его заместителем главы Совета Безопасности, то есть отправил на символическое пастбище для низведенных бывших.

Лидеры так называемой "системной оппозиции" стары и политически беззубы.

Коммунист Геннадий Зюганов, принимавший участие во всех президентских кампаниях с 1996 года, известен своей нехаризматичностью.

75-летний Владимир Жириновский — ультранационалист, чей диковинный популизм и эксцентричность на протяжении десятилетий напоминали таковые у бывшего президента США Дональда Трампа.

Жириновский широко известен как политический клоун, который заманивает недовольных правых и угрожает Западу.

Самую малочисленную партию "системной оппозиции" "Справедливая Россия" возглавляет 69-летний Сергей Миронов, бывший геолог, дважды баллотировавшийся в президенты, обещая национализировать нефтяную промышленность и приравнять коррупцию к государственной измене.

Буддист из Тувы

Некоторые наблюдатели сделали ставку на министра обороны Сергея Шойгу, который дольше всех работал в правительстве России и является вторым по популярности политиком после Путина.

Его имя типично русское, но он родом из Тувы, бедной тюркоязычной провинции буддистов, которая граничит с северо-западным Китаем и имеет один из самых высоких показателей убийств и самоубийств в России.

Некоторые тувинские интеллектуалы даже считают Шойгу реинкарнацией Субэдэя, монгольского генерала, армия которого восемь веков назад опустошила территорию, которая сейчас является Россией и Украиной.

Шойгу начал свою карьеру в начале 1990-х годов в качестве главы министерства по чрезвычайным ситуациям, сделав его высокоэффективной милитаризованной структурой.

Считавшийся либеральным демократом до прихода к власти в министерстве обороны в 2012 году, Шойгу возглавил крупнейшие достижения Кремля — аннексию Крыма и спасение правительства сирийского президента Башара Асада.

В преддверии парламентских выборов 19 сентября Путин назначил его олицетворением "Единой России", правящей партии, которая позорно проваливается в опросах общественного мнения.

66-летнего Шойгу часто видят по телевизору на рыбалке и охоте с Путиным — символическое помазание, которое, по мнению некоторых, делает его наиболее вероятным преемником.

Владимир Путин и Сергей Шойгу на рыбалке и охоте всегда вместе
Владимир Путин и Сергей Шойгу на рыбалке и охоте всегда вместе

«У него серьезные шансы, на данный момент намного выше, чем у кого-либо другого», — считает Николай Митрохин, исследователь из Бременского университета Германии.

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