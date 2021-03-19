"Намек Байдена понят правильно": в сети бурно обсуждают предстоящий уикэнд Путина в Сибири

Президент России Владимир Путин ближайшие выходные проведет в сибирской тайге в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского гаранта Дмитрий Песков в пятницу, 19 марта.

"На выходных - в субботу и воскресенье - Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири", - сказал он.

При этом, куда именно отправится Путин, Песков не уточнил. На вопрос журналистов, составит ли министр обороны Сергей Шойгу компанию Путину, Песков ответил: "Ожидается, что составит".

В сети стали бурно обсуждать предстоящий отдых Путина, удивившись компании Путина на отдыхе. Некоторые в комментариях вспомнили о президенте США Джо Байдене в контексте недавнего инцидента с характеристикой Путина последним. Часть комментаторов не забыли припомнить Путину его скандальную резиденцию в Геленджике, удивившись, почему российский лидер едет в Сибирь, а не в Краснодарский край.

"Надо привыкать к Сибири.. намек Байдена понят правильно", "А почему не в Геленджике? Там такой дворец!", "А я то думала мужчины в компании женщин отдыхают, а не Шойгу", "Развлекайтесь пенсионный реформатор, отнявший у граждан по пять лет пенсионной жизни..", "Пускай хоть на луне отдыхает", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Путин стал героем карикатур из-за президента США Джо Байдена, назвавшего его "убийцей".