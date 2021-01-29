Дом престарелых для олигархов: "дворец" Путина под Геленджиком показали изнутри (видео)

Журналисты показали, как выглядит резиденция президента России Владимира Путина под Геленджиком, которую рассекретил оппозиционер Алексей Навальный в ходе своего расследования.

Соответствующее видео опубликовано в YouTub-канале "Mash".

На кадрах видно, что дворец готов только снаружи. Внутри работы не дошли до стадии отделки помещений.

"Описать локацию довольно просто - это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", - рассказал главный редактор Mash Максим Иксанов, назвав его "дом престарелых для олигархов".

Отметим, что в понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток сразу же после возвращения в Россию после лечения от отравления в немецкой клинике "Шарите". В свою очередь, Навальный не постеснялся и обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой", призвав людей выходить на уличные митинги в субботу, 23 января. Еще одним "подарком" российскому гаранту от Навального стало новое расследование о средствах, потраченных на новый особняк Путина под Геленджиком.

По данным расследования затраты на его строительство и обустройство составили около миллиарда долларов. Возведение дворца спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Как утверждают авторы фильма, площадь составляет 68 гектаров, однако 7 тысяч гектаров земли вокруг дворца находятся в ведомстве ФСБ и являются закрытой территорией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина "чушью" и "компиляцией". Сам Путин также заверил, что дворец в Геленджике ему никогда не принадлежал.

Позже на одном из сервисов по недвижимости появилось объявление о продаже резиденции Путина. Объявление опубликовали 22 января и указали, что 4-этажный кирпичный дом 2015 года постройки общей площадью 17,691 тысячи кв м с участком на 678 соток продается за один миллиард рублей, или по цене 56,524 рубля за кв. м. (около 21 тысячи гривен за кв. м.).