Навального просьба не беспокоить: в сети "продали" дворец Путина в Геленджике

На одном из сервисов по недвижимости появилось объявление о продаже "дворца Путина" в Геленджике из фильма-расследования Алексея Навального.

Объявление опубликовали 22 января и указали, что 4-этажный кирпичный дом 2015 года постройки общей площадью 17,691 тысячи кв м с участком на 678 соток продается за один миллиард рублей, или по цене 56,524 рубля за кв м.

"Шикарная резиденция расположена на мысе Идокопас, который находится на берегу Черного моря в поселке Прасковеевка. Сам поселок можно найти на карте неподалеку от курортного города Геленджика. Дворец строго охраняется, но любой местный житель сразу сможет подсказать любопытному туристу, как лучше подобраться к комплексу, чтобы более тщательно его рассмотреть", - говорится в объявлении.

Объявление размещено от имени Максима Григоряна, который на сайте указан как "частный маклер" с опытом работы с 2012 года.

Еще вчера объявление о продаже "дворца Путина" было на сайте, вот только цена выросла почти до пяти миллиардов рублей.

Сегодня объявление сняли с публикации вообще:

Напомним, после того, как Алексея Навального арестовали в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце президента Владимира Путина под Геленджиком. По данным расследования затраты на его строительство и обустройство составили около миллиарда долларов. Возведение дворца спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Как утверждают авторы фильма, площадь составляет 68 гектаров, однако 7 тысяч гектаров земли вокруг дворца находятся в ведомстве ФСБ и являются закрытой территорией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина "чушью" и "компиляцией".

Сам Путин также заверил, что дворец в Геленджике ему никогда не принадлежал.