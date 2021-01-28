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Навального просьба не беспокоить: в сети "продали" дворец Путина в Геленджике

Навального просьба не беспокоить: в сети "продали" дворец Путина в Геленджике
23:29 Чт, 28 Январь 2021 Телеграф Фото: Скриншот

На одном из сервисов по недвижимости появилось объявление о продаже "дворца Путина" в Геленджике из фильма-расследования Алексея Навального.

Объявление опубликовали 22 января и указали, что 4-этажный кирпичный дом 2015 года постройки общей площадью 17,691 тысячи кв м с участком на 678 соток продается за один миллиард рублей, или по цене 56,524 рубля за кв м.

"Шикарная резиденция расположена на мысе Идокопас, который находится на берегу Черного моря в поселке Прасковеевка. Сам поселок можно найти на карте неподалеку от курортного города Геленджика. Дворец строго охраняется, но любой местный житель сразу сможет подсказать любопытному туристу, как лучше подобраться к комплексу, чтобы более тщательно его рассмотреть", - говорится в объявлении.

Объявление размещено от имени Максима Григоряна, который на сайте указан как "частный маклер" с опытом работы с 2012 года.

 

Дворец Путина под Геленджиком выставили на продажу

Еще вчера объявление о продаже "дворца Путина" было на сайте, вот только цена выросла почти до пяти миллиардов рублей.

Дворец Путина под Геленджиком выставили на продажу

Сегодня объявление сняли с публикации вообще:

Дворец Путина под Геленджиком выставили на продажу

 

Напомним, после того, как Алексея Навального арестовали в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце президента Владимира Путина под Геленджиком. По данным расследования затраты на его строительство и обустройство составили около миллиарда долларов. Возведение дворца спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Как утверждают авторы фильма, площадь составляет 68 гектаров, однако 7 тысяч гектаров земли вокруг дворца находятся в ведомстве ФСБ и являются закрытой территорией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина "чушью" и "компиляцией".

Сам Путин также заверил, что дворец в Геленджике ему никогда не принадлежал.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 304

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Россия, Владимир Путин, Геленджик, Алексей Навальный.
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