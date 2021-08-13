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"Преемник Путина" Шойгу оправдал геноцид и припугнул россиян судьбой Югославии

"Преемник Путина" Шойгу оправдал геноцид и припугнул россиян судьбой Югославии
10:45 Сегодня Телеграф фото ТАСС

Министра обороны РФ Сергея Шойгу называют одним из наиболее вероятных кандидатов в преемники президента РФ Владимира Путина. Он числится первым номером в списке партии "Единая Россия" и накануне выборов в Госдуму РФ, которые должны состоятся уже в сентябре, заметно увеличил свою активность в инфополе. 

Вот только его рассуждения на темы, далекие от его сферы деятельности как министра обороны, оборачиваются одним провалом за другим.

Путин уже начал передавать власть Россией, но от его преемника может быть только хуже

Так, на днях Шойгу по сути оправдал геноцид, заявив, что гордится работой с бывшим югославским президентом Слободаном Милошевичем, генералом Ратко Младичем и экс-президентом Республики Сербской Радованом Караджичем. Все они обвинялись  в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности

Такое заявление он сделал, когда рассуждал о якобы "внутреннем разложении" Югославии, из-за которого государство развалилось.

"К сожалению, я был свидетелем многих таких вещей, начиная от той же самой Сербии, или бывшей Югославии. Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и Милошевич, Караджич, генерал Младич", – сказал Шойгу.

То самое "внутреннее разложение", которое по его мнению, слишком поздно заметили Милошевич и Караджич, министр обороны углядел и в современной России, по сути припугнув ее судьбой Югославии. "Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество", - сказал он. 

 

По мнению российского журналиста Александра Невзорова, подобные заявление Шойгу - это провал. 

- Если это обкатка Шойгу как преемника, то получилась крайне неудачная обкатка, – рассуждает Невзоров . – Единственное, чем порадовал – это последним заявлением о том, что самая страшная опасность для страны – это внутреннее разложение, и о том, что оно идет полным ходом. Вот это внушает оптимизм, потому что это прекрасно.

Потому что если и Шойгу уже чувствует это разложение, то значит, не все потеряно.

То, что они называют разложением, в действительности это адекватность, это свет, это жизнь, это надежда, это современность, это все то, чего мир кремлевских вампиров на самом деле так боится и отчего съеживается, когда на него попадают даже самые косвенные отблески этих лучей современности.

Кто такие Караджич, Младич и Милошевич

Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге признал Караджича и Младича виновными в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Гаагский трибунал признал, что Караджич и Младич были ответственны за этнические чистки в Сребренице, направленные направленную против мусульман и хорватов на востоке Боснии с целью создания моноэтнического сербского государства. Их приговорили к пожизненному заключению. Милошевича также обвиняли в преступлениях против человечности, но до приговора он не дожил, кончавшись в тюрьме.

 
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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Сергей Шойгу, Владимир Путин, Президент РФ.
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