"Постоянно следят и могут убить": Навальный дал первое интервью из российской тюрьмы

Все, что происходит, Навальный сравнил с "американскими горками".

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого суд Москвы приговорил к трем годам колонии, впервые после заключения рассказал журналистам о пребывании за решеткой. В частности, что его жизнь похожа на "американские горки" и на постоянное "полоскание мозгов".

Об этом Навальный написал в ответ на вопрос журналиста газеты The New York Times.

По словам российского оппозиционера, он не исключает того, что его могут убить в российской тюрьме.

"Долгие годы я должен был оправдываться, отвечая на вопрос "почему вас до сих пор не убили?" И "почему вас не посадили?". Теперь, когда у меня в чекбоксах этих пунктов стоят галочки (там, где об убийстве, стоит пометка "ну почти"), я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50% — или убьют, или не убьют", — написал Навальный.

Политик говорит, что в колонии все его шаги полностью контролируются. При этом сокамерники ни пытались на него напасть, но доносы были.

"Все организовано так, что я нахожусь под максимальным контролем 24 часа в сутки", — заявил Навальный.

Все, что происходит, Навальный сравнил с "американскими горками", а всю тюремную систему России назвал сплошным хаосом, как и все государственное управление.

"Моя жизнь — это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом снова враг. Из тюрьмы очень хорошо видно, почему ни один "национальный проект" Путина не увенчался успехом. Господи, да они даже проект "давайте убьем Навального" не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", — заявил оппозиционер.

Среди прочего Навальный говорил на тему встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, о санкциях, выборах в России и давлении на независимые СМИ.

Напомним, как сообщал "Телеграф", российский оппозиционер Алексей Навальный на примере тренда с популярной сети TikTok объяснил, как получилось так, что его задержали после прилета в Москву из Германии. Он предложил представить идеального человека с условным сроком, который попал в аварию и на его примере показал, как все было на самом деле.