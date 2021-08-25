"Постійно слідкують та можуть вбити": Навальний дав перше інтерв’ю з російської в’язниці

Все, що відбувається, Навальний порівняв з "американськими гірками".

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого суд Москви приговорив до трьох років колонії, вперше після ув’язнення розповів журналістам про перебування за гратами. Зокрема, що його життя схоже на "американські гірки" та постійне "полоскання мізків".

Про це Навальний написав у відповідь на питання журналіста газети The New York Times.

За словами російського опозиціонера, він не виключає того, що його можуть вбити у російській в’язниці.

"Довгі роки я повинен був виправдовуватися, відповідаючи на запитання "чому вас досі не вбили?" і "чому вас не посадили?". Тепер, коли у мене в чекбоксах цих пунктів стоять галочки (там, де про вбивство, стоїть позначка "ну майже"), я повинен оцінювати ймовірність своєї смерті в тюрмі. Ну, очевидно, відповідь як в анекдоті: 50% – або вб’ють, або не вб’ють", — написав Навальний.

Політик каже, що у колонії всі його кроки повністю контролюються. При цьому співкамерники не намагалися на нього напасти, але доноси були.

"Все організовано так, що я перебуваю під максимальним контролем 24 години на добу", — заявив Навальний.

Все, що відбувається, Навальний порівняв з "американськими гірками", а всю тюремну система Росії назвав суцільним хаосом, як і все державне управління.

"Моє життя – це американські гірки, де вчора я ворог і мені виносять 28 доган за місяць, а сьогодні залишають у спокої. А потім знову ворог. Із в’язниці дуже добре видно, чому жоден "національний проект" Путіна не увінчався успіхом. Господи, та вони навіть проєкт "давайте вб’ємо Навального" не змогли реалізувати при всіх своїх можливостях. Втім, не хотілося б, щоб це стало першим проєктом Путіна, доведеним до кінця", – заявив опозиціонер.

З-поміж іншого Навальний говорив на тему зустрічі президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна, про санкції, вибори у Росії та тиск на незалежні ЗМІ.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", російський опозиціонер Олексій Навальний на прикладі тренда з популярної мережі TikTok пояснив, як вийшло так, що його затримали після прильоту в Москву з Німеччини. Він запропонував уявити ідеальну людину з умовним терміном, яка потрапила у аварію і на його прикладі показав, як все було насправді.