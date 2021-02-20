Навальный на примере популярного тренда объяснил, почему его арестовали по прилету в Москву (видео)

Российский оппозиционер Алексей Навальный на примере тренда из популярной сети TikTok объяснил, как получилось так, что его задержали по прилету в Москву из Германии.

"В тик токе есть такой шаблон — "а все уже, все", я сам записывал такое видео. Там спор двух людей, а потом один другому говорит — а все уже, все, надо было раньше. Вот тут на суде тоже самое",- рассказал он.

Навальный предложил представить идеального человека с условным сроком, который попал в аварию и на его примере показал, как все было на самом деле.

"Лежал в больнице, дальше из палаты выписали и врач говорит — иди проходи реабилитацию. Дальше идеальный человек пишет в инспекцию "прохожу реабилитацию, живу по такому-то адресу", далее ему дают справку, что вылечили, после чего идеальный человек берет билет домой и приходит в инспекцию. Ну что ещё может сделать идеальный человек, что ещё я мог сделать? Я прилетаю, меня задерживают и говорят — а всё уже, надо было раньше. Очевидно же, что я не скрывался. Я приехал сам, отправив письмо, уведомив. Это просто абсурд", - поделился своими рассуждениями оппозиционер.

Как сообщал "Телеграф", ранее Навальный повеселил анекдотом про презерватив во время заседания суда.

Также пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков предложил свои варианты прозвищ для российского оппозиционера Алексея Навального, которого судят по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко.