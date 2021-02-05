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Цирк: сеть обескуражили "санитарные правила" на суде против Навального

Цирк: сеть обескуражили "санитарные правила" на суде против Навального
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф

Российский оппозиционер Алексей Навальный в пятницу, 5 февраля, доставили в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Рифмы и Панчи".

Несмотря на то, что во время заседания ветеран присутствовал на заседании онлайн, его все же попросили надеть на лицо защитную маску.

"Ваша честь, может быть, вы перестанете издеваться над пожилым человеком — он дома, зачем вы нацепили на него маску, в ней тяжело дышать",- сказал Навальный, на что судья заявил, что "санитарные правила никто не отменял".

Но Навальный не унимался и ответил, что мало того, что суд использует ветерана "как куклу", но еще и "маску нацепили".

"Ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь на 95-летним человеком, просто издеваетесь. Вопрос кто такие фашисты!" – сказал в ответ оппозиционер, заявив, что ветеран «не доживет до конца процесса».

"Просто им всем заплатили, а деду – нет", "Лешка..смелый ты парень. Совершенно бесстрашный. Сейчас за твои откровенные речи ещё накинут пару лет(( эти уроды не любят слышать правду, К слову было у меня тут выездное заседание кассационной инстанции - видеоконференция, в офисе нас двое с коллегой, заставили надеть маски и перчатки ХД", - комментируют в сети.

Как сообщал Телеграф, ранее Навальный был задержан 18 января, через несколько минут после прибытия в Москву после нескольких месяцев лечения в Германии после отравления в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом Новичок. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, в результате которых сотрудниками полиции было задержано рекордное количество человек. Также Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима в понедельник, 2 февраля.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Суды, Алексей Навальный.
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