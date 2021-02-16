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У Путина показали мастер-класс придумывания прозвищ для Навального (видео)

У Путина показали мастер-класс придумывания прозвищ для Навального (видео)
13:46 Вт, 16 Февраль 2021 Телеграф

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков предложил свои варианты прозвищ для российского оппозиционера Алексея Навального, которого судят по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко.

Помимо эпитетов "берлинский пациент" и "житель СИЗО", которыми Песков одаривал Навального ранее, он предложил еще пару "лестных эпитетов".

"Ну он же в СИЗО. И он осужден. Можно выбирать между сидельцем в СИЗО и осужденным", - прокомментировал свои ранние высказывания в адрес Навального пресс-секретарь Путина.

"Для этой страны", поплыл старый", "Пресс-секретарь, а на простой вопрос ответить не может, что-то бубнит, мнется", "Ершик) Вызывает отвращение", "Вы за все время правления хоть раз сделали что то ради них!? Только чистите их карманы!! Умный что ли усатый?" - пишут в сети.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Как сообщал "Телеграф", несмотря на то, что во время заседания ветеран присутствовал на заседании онлайн, Артеменко все же попросили надеть на лицо защитную маску. Позже Навальный, который с сарказмом воспринимает все происходящее, во время заседания по делу прямо в зале суда насмешил анекдотом про презерватив.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Видео, Дмитрий Песков, Суды, Алексей Навальный.
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