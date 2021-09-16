Чи довго залишилося Путіну і хто буде його наступником?

Хто з людей наближених до вершини влади має шанс стати наступним президентом Росії?

Питання про те, коли, і головне, хто змінить Володимира Путіна на посту президента Росії турбує багатьох аналітиків і експертів. Чи стане легше від цієї зміни самим росіянам, і тим сусідам, які страждають від імперських амбіцій Кремля? Очікувати цього, мабуть, не доводиться, враховуючи, що деякі наступники спокійно дозволяють собі виправдовувати геноцид і лякати своїх громадян долею Югославії.

Недавня стаття на сайті телекомпанії "Aljazeera" розповідає про те, як йдуть справи з спадкоємністю влади в РФ. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Незважаючи на те, що Володимир Путін вперше був обраний президентом Росії в 2000 році, в даний час він відбуває свій "нульовий" термін — згідно закону, який "анулював" три його попередні президентські терміни і нинішній.

Закон, який дозволяє йому балотуватися на два шестирічних терміну в 2024 і 2030 роках, був символічно підтриманий депутатом Валентиною Терешкової, першою жінкою, яка полетіла в космос в 1963 році.

"Прості люди просто попросили мене" представити законопроект, сказала вона, і Державна Дума, в якій домінують прихильники Путіна, в березні 2020 року його схвалила.

"Ми не приймаємо його" — такими мають бути наші єдині слова про анулювання ", — заявив росіянам лідер опозиції і борець з корупцією Олексій Навальний.

Кілька місяців по тому після цих слів він ледь переживе отруєння нервово-паралітичною речовиною, яке, за його твердженням, організували за вказівкою Путіна.

Путін все ще обмірковує ідею чергового терміну.

"Я ще не вирішив, чи буду я брати участь у виборах в 2024 році", — сказав він в грудні 2020 року.

З самого початку свого президентства він створював образ здорової людини, яка захоплюється активним відпочинком, яка займається дзюдо, плаває і катається на конях.

Але 7 жовтня йому виповнюється 69 років — і багато хто задається питанням, хто і коли його змінить.

Прокремлівські спостерігачі відмовляються навіть називати його потенційних наступників з числа нинішніх урядовців. Справа не в Путіні, а в людях, які зацікавлені в збереженні списку цих імен до години X.

Сергій Бізюкін, активіст опозиції, якого вигнали з Росії в 2019 році після спроби балотуватися в президенти, так відгукується про цю ситуацію: "Путін підозрілий і потайний. Навіть якщо він вибере когось в якості наступника, він не розкриє це завчасно. Хоча я сумніваюся, що за життя він думає про те, щоб відпустити владу. А диктаторів рідко хвилює, що буде далі".

Усунення супротивників

При Путіні Кремль скрупульозно відсіває всіх харизматичних критиків.

Загрози і тиск змусили Гаррі Каспарова, колишнього чемпіона з шахів, а нині лідера протестів, виїхати з Росії в 2013 році.

Скандальний письменник Едуард Лимонов, який заснував заборонену Націонал-більшовицьку партію, став лояльним Кремлю після анексії Криму в 2014 році, за яку він виступав з 1990-х років.

Перший прем’єр-міністр Путіна Михайло Касьянов, який об’єднав зусилля з ліберальним демократом Борисом Нємцовим, пішов з політики після того, як в 2015 році Нємцова вбили.

Ірина Хакамада, депутат парламенту тричі, що балотувалася проти Путіна в 2004 році, зараз працює бізнес-тренером і телеведучою.

Тим часом, потенційні наступники з вищих ешелонів влади були переведені на незначні посади.

Коли в 2008 році закінчився другий президентський термін Путіна, він вибрав тимчасовим наступником свого давнього підлеглого Дмитра Медведєва, книжкового юриста з обмеженим кругозором.

Медведєв почав обережні реформи, в той час як Путін був його "сірим кардиналом", прем’єр-міністром. У 2012 році Путіна було переобрано на пост президента.

Він залишив своє місце Медведєву, поки в минулому році не розпустив кабінет Медведєва і не призначив його заступником голови Ради Безпеки, тобто відправив на символічне пасовище для низведених колишніх.

Лідери так званої "системної опозиції" старі і політично беззубі.

Комуніст Геннадій Зюганов, який брав участь у всіх президентських кампаніях з 1996 року, відомий своєю нехаризматичністю.

75-річний Володимир Жириновський — ультранаціоналіст, чиї дивовижний популізм і ексцентричність протягом десятиліть нагадували колишнього президента США Дональда Трампа.

Жириновський широко відомий як політичний клоун, який заманює незадоволених правих і загрожує Заходу.

Найменш чисельну партію "системної опозиції" "Справедлива Росія" очолює 69-річний Сергій Миронов, колишній геолог, який двічі балотувався в президенти, обіцяючи націоналізувати нафтову промисловість і прирівняти корупцію до державної зради.

Буддист з Туви

Деякі спостерігачі зробили ставку на міністра оборони Сергія Шойгу, який найдовше працював в уряді Росії і є другим за популярністю політиком після Путіна.

Його ім’я типово російське, але він родом з Туви, бідної тюркомовної провінції буддистів, яка межує з північно-західним Китаєм і має один з найвищих показників вбивств і самогубств в Росії.

Деякі тувинські інтелектуали навіть вважають Шойгу реінкарнацією Субедей, монгольського генерала, армія якого вісім століть тому спустошила територію, яка зараз є Росією і Україною.

Шойгу почав свою кар’єру на початку 1990-х років в якості глави міністерства з надзвичайних ситуацій, зробивши його високоефективною мілітаризованою структурою.

Вважався ліберальним демократом до приходу до влади в міністерстві оборони в 2012 році. Шойгу очолив найбільші досягнення Кремля — анексію Криму і порятунок уряду сирійського президента Башара Асада.

Напередодні парламентських виборів 19 вересня Путін призначив його уособленням "Єдиної Росії", правлячої партії, яка ганебно провалюється в опитуваннях громадської думки.

66-річного Шойгу часто бачать по телевізору на рибалці і полюванні з Путіним — символічне помазання, яке, на думку деяких, робить його найбільш вірогідним наступником.

Володимир Путін і Сергій Шойгу на рибалці та полюванні завжди разом

«У нього серйозні шанси, на даний момент набагато вищі, ніж у будь-кого іншого», — вважає Микола Мітрохін, дослідник з Бременського університету Німеччини.