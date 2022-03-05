путина будут свергать, россия будет терять, а Украина вернет все свое – прогноз военного эксперта

Провал блицкрига, паника в армии вторжения, хаос в россии — анализ происходящего от военного эксперта

С 24 февраля народ Украины живет в войне, которую объявил российский диктатор владимир путин.

Вооруженных сил Украины, Нацполция, отряды территориальной обороны, Нацгвардия, все, кто любит свою страну и дорожит ее свободой, дают отпор агрессору. А взбешенные таким сопротивлением россияне расстреливают мирные дома, школы, детсады, больницы, инфраструктуры. Второй этап российско-украинских переговоров, состоявшийся 3 марта, прошел без подвижек.

Очередной раунд переговоров намечен на 7 марта.

"Телеграф" обсудил с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым, почему путин просчитался как ситуация может развиваться дальше, и готова ли россия к мобилизации.

Если путин объявит сейчас о мобилизации – это для россиян будет разрыв шаблона

– Уже понятно, что путинский блицкриг – провален. Что не учел кремлевский безумец, решившись на открытое вторжение в Украину?

– россии, похоже, понравилось танцевать на граблях. И она повторно допустила ошибку 2014 года. Ни тогда, ни сейчас они не поняли нашу ментальность. Думали, что мы встретим "русский мир" хлебом-солью, а не пулями-снарядами. И нарвались на сопротивление. И сейчас – то же самое. Они разделили у себя в уме украинские население и власть. Но когда наш народ видит, что власть – за народ, за Украину, против вируса "русского мира", то народ – за такую власть. А если она нам чем-то не нравится, менять ее будем мы, а не оккупанты. У нас ментальность совсем другая.

Что видим в итоге? путин выгреб с границ все войска, всю группировку, которую сгонял туда с конца осени. Выгреб – и завел их в Украину. Как отмечает американская разведка, здесь сейчас находится более 90% этой самой "ударной группировки". И, согласно данным нашего военного ведомства, значительная часть этой группировки уже разбита.

А чтобы наполнить личным составом войска, оставшиеся в россии, надо проводить мобилизацию.

– Какова вероятность, что россия объявит эту самую мобилизацию?

– Думаю, ничтожно мало. По некоторым источникам из рф, уже второе заседание Совбеза путин не решается поднять вопрос о начале мобилизации. Хочет, но не может. Причина в том, что это может вызывать социальный взрыв в самой россии. Десять дней войны рашаТВ там рассказывает о блицкриге, об "освобождении народа Украины от фашистско-бандеровской власти". Но на деле Украина оказывает такое сопротивление, что путинцы не могут предъявить ни одной победы. Ни одной! Даже в захваченном Херсоне спектакль с ликующими гражданами и триколорами не получился. Наоборот – оккупанты нарвались на огромный митинг под сине-желтыми флагами. А их "гуманитарку" швыряют им же в лицо. Безоружные люди скандируют в лицо вооруженным захватчикам: "Оккупанты – уходите!". На камеру это не снять, российскому зрителю – не показать.

Если путин объявит сейчас о мобилизации – это для россиян будет разрыв шаблона. Как это – самая могучая армия мира (как внушали им) не может победить такую маленькую и слабую (как, опять же, им внушали) Украину? Я и ранее говорил, что им нужна минимум полумиллионная группировка для захвата Украины. И еще столько же держать в резерве. Тогда только можно было бы начинать войну. А не 100 тысяч – и парадным маршем, как они попытались.

Но, подчеркиваю, объявить мобилизацию Путин не может (и он сам это подтвердил в недавнем интервью). Потому что боится социального взрыва. Ведь это будет фактическим признанием поражения российской армии в Украине.

Лукашенко в очередной раз "кинул" путина

– Откуда путину тогда черпать пополнение? Может ли он втянуть в войну Беларусь?

– Пытается. Но Лукашенко, как я всегда говорил, куда хитрее путина. Не зря несменяемо правит Беларусью третий десяток лет. Когда путин пытался затянуть его в прямую войну, в прямое вторжение белорусской армии в Украину, Лукашенко начал тянуть резину в плане принятия решений. А сейчас заявил, что, мол, 15 марта в Республике Беларусь (РБ) вступает в силу новая Конституция ("референдум" по поводу которой провели 27 февраля). И главным государственным органом становится Народное собрание Беларуси. А потому не он, не Лукашенко, будет принимать решения (в том числе о применении вооруженных сил РБ в войне с Украиной), а коллегиальный орган. Фактически, Лукашенко в очередной раз "кинул" путина. Да, ему не отвертеться от того, что российские ракеты летели и летят на Украину с территории Беларуси. И Лукашенко точно придется за это отвечать. И ему не поможет то, что он в новой Конституции прописал освобождение президента от ответственности за решения, принятые им в статусе главы государства. Международное право будет требовать его выдачи и суда как военного преступника. Лукашенко же будет пытаться оправдать себя тем, что не отправил войска в Украину. А что до ракетных ударов – это всё путин. Ввел войска, не вывел их – и начал стрелять. Что я мог сделать? Впрочем, вряд ли такие аргументы Лукашенко помогут…

– Где еще путин ищет союзников?

– Не добившись прямой поддержки от лукашенко, путин пошел с протянутой рукой к другим членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда сейчас, кроме рф и РБ, входят Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Но никто пока открыто его не поддержал. Возможно, дадут под чужим флагом, на уровне наемников, свои войска. Но это уже не спасет ситуацию для рф. Ее могла бы спасти еще одна 100 тысячная группировка с хорошим вооружением и системной управления. Но не слабо мотивированные "ихтамнеты", которых могут предоставить представители ОДКБ.

И еще. Чтобы добиться перелома, такая группировка уже должна стоять на границе с Украиной. И уже вторгаться на нашу территорию. А этого, судя по спутниковым снимкам и данным разведок "в поле" – нет. Так что восстановить наступательный потенциал путин не сможет. А если всё же попытается и начнет это сбор "с миру – по нитке", мы уже вымотаем его войска до такой степени, что они будут отступать по всем фронтам.

Украина стала волнорезом для россиян

– Почему россияне активно не атакуют с моря, в том числе в районе Одессы?

– Тут ряд факторов. Первый. Температура воды – ноль градусов. Уже 50 человек спецназа утопили в лимане. Первая попытка сбросить десант – промахнулись, высадили всех на воду. Никто не доплыл до берега. Наши даже не стреляли.

Второе – шторм. Погода была явно за Украину.

Третье – деморализация среди морпехов россии. Они уже выходили на рейд для десантирования. Но есть информация, что морпехи подняли бунт: мол, мы не подписывались на войну в Украине. Учения – да, высадка в том же Крыму – да. Но на материковую Украину – нет. Они понимаю, что их встретит артиллерия, заминированный берег и все остальное.

– Действительно ли в российской армии упаднические настроения, как сообщают некоторые медиа и соцсети?

– Скорее всего – да. Из-за того что не было блицкрига, сработал эффект обратной волны. Когда об волнорез волна ударяется, она срезается. Практически полностью. Вот таким волнорезом стала для россиян Украина. Волну мы срезали. И у агрессора сейчас начинается отлив.

Они начинают роптать, что никто не подписывал контракт на боевые действия. Начинают понимать, что это не их война. Российский сенатор Людмила Нарусова (мать телеведущей Ксении Собчак) на заседании Совфеда признала огромные потери армии рф в Украине. По ее словам, из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых якобы заставляли подписать контракт или за них подписывали. По словам Нарусовой, в итоге из роты в сто человек живых осталось четверо.

То есть, настроения меняются. Даже в Совфеде.

россия стремительно погружается в хаос

– Санкционные удары тоже вносят свою лепту?

– Еще какую! Есть данные, что председатель Центрального банка рф Эльвира Набиуллина написала заявление об отставки на второй день открытой российско-украинской войны. Вместе с главой Минфина рф Антоном Силуановым. Потому что они понимали, что россия из-за этого вторжения проваливается в финансовый ад. Но путин не принял их отставку. Сказал, чтобы вывозили из болота, в которое он загнал рф.

Но они не вывозят!

Биржа не открывается фактически с начала вторжения. Торги не идут. Установлен принудительный биржевой курс в 110 рублей за доллар. Но физически ты доллар за такой мизер нигде не купишь. Тем временем, на черном рынке доллар торгуют по 220 рублей. Действует запрет на продажу валюты. В банках кончилась наличка. Народ вынес ее из банков, снимая вклады. Вымел из банкоматов.

Плюс – каждый день тысячи, десятки тысяч россиян получают уведомления об увольнении. Зарубежные компании массово уходят с российского рынка. Сейчас уже легче сказать, кто остался, чем – кто ушел. Закрываются офисы, останавливаются заводы, увольняется персонал. Крах происходит даже быстрее, чем прогнозировали некоторые.

Цены на продукты, вещи, технику и так далее – растут безудержно. Инфляция – бешенная. Роскомнадзор не справляется. Сыплется логистика. Ранее она была перегружена военными перевозками, а теперь – продовольственными.

Понятно, что это не ситуация одного дня или недели. Или даже месяца. Но россия стремительно погружается в хаос.

Поэтому, как мне кажется, вменяемые элиты ищут возможность договориться с Западом.

– Что об этом говорит?

– Ну, к примеру, 5 марта стало известно, что борт Специального летного отряда "россия" вылетел в Вашингтон.

Якобы чтобы забрать объявленных персонами нон грата российских дипломатов. И это при закрытом для рф американском небе. И это – в тайне, пока она не стала явной. Кто летит на этом борту №1? Точно не путин. Но, возможно, люди, готовые вести с американцами переговоры по выходу рф из болота, в которое ее загнал путин вторжением в Украину.

– А где сейчас сам путин?

– По некоторым данным, находится на Валдае. Там построена самая новая президентская резиденция. Максимально защищенный командный пункт. Это не дворец в Геленджике, где всё для отдыха и развлекаловки. Это – крепость, где путин себя чувствует достаточно уверенно. И откуда (возможно, прямо из бункера) может управлять страной. Впрочем, есть вариант, что, напротив, не он управляет, а им. Что он уже изолирован.

Конечно, в российских элитах понимают, что он топит их вместе с собой. Сперва нервы сдали у Дерипаски. Он уже не раз высказался против войны. Подтянулись уже и другие. Ну и вот этот борт, летящий в Вашингтон. В российских элитах, возможно, люди готовы брать на себя ответственность за отстранение взбесившегося путина от власти. В другом варианте пойти на переговорный процесс Запад с россией уже не готов, как мне кажется. путин такого наговорил и Макрону, и Шольцу, и просто на камеру, путин такого натворил, что ему уже – всё. Он поставил на карту свою политическую карьеру, свою жизнь. Но по ходу поставил и благосостояние, жизни и привилегированного класса в рф, и миллионов обычных россиян. Не говоря уж об украинцах. И ему этого не простят. Ни Украина, ни россия, ни мир.

Ему нужна была эта война, чтобы разорвать все связи с Западом, оторвать свою элиту от Запада. И идти под Китай. Но всё это, как видим, уже пошло прахом

Если Запад согласится вести переговоры с Ррф, то по их итогам она должна стать скромной страной, без геополитических амбиций, снабжающей сырьем тех, кого скажут. С сильными ограничениями по армии, по ядерному вооружению.

россия будет терять территории

– Вы упомянули Китай. Как он себя проявляет в этой ситуации?

– Мудро занял выжидательную позицию. Китай в любом случае останется в выигрыше. Как бы ни развивались далее событий, КНР "свою" часть россии заберет. А именно – Дальний Восток, Западную Сибирь – всё вплоть до Оренбурга. Я читал определенную аналитику. И согласно ей, китайские власти уже готовят свое общество к операции по "денацификации россии". По возвращению "исконно китайских территорий". По китайскому ТВ сейчас говорят, что россияне – фашисты, демонстрируют кадры бомбардировок мирных украинских городов, гибель гражданских. То есть, российские кровавые игрища и меседжи возвращаются бумерангом.

– А Япония вернет Курилы?

– Вернет! Она уже на второй день российского вторжения в Украину заявила, что Курилы – оккупированы рф. Это серьезное заявление. Мирного договора между россией и Японией нет. И есть вероятность, что японцы проведут силовую операцию по возвращению Курил. Внутри рф тоже будет развал. "Субъекты федерации" будут сыпаться.

– Когда можно ожидать окончания войны?

– Думаю, всё завершится в течение 3-4 месяцев. Вряд ли раньше. Важно не прогнуться за это время. Зеленский должен настаивать, чтобы армия рф убиралась СО ВСЕЙ нашей территории. Полностью. Не просто с той части Украины, где она шастает с 24 февраля, а и – с ОРДЛО, с Крыма. В последние дни мы на собственной шкуре прочувствовали то, что я всегда говорил: война может быть закончена лишь двумя способами – победой или поражением. Причем поражение не гарантирует, что проигравший не будет через какое-то количество лет пытаться взять реванш. Но перемирие – это всегда отложенная война. И мы в феврале 2015-го "Минком-2" просто отложили горячую фазу российско-украинской войны на семь лет.

Сейчас задача – при любом раскладе, как бы там Запад не договаривался с россией – полное освобождение украинских территорий от агрессора.

Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, – события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ несет крупные потери в Украине".

События 25 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 26 февраля – расписали почасово в статье "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

За событиями 5-го дня следите в материале "Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойных отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

Первый день весны, он же шестой день войны "Телеграф" отслеживал в материале "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку утюжат города Украины".

Информация за 3 марта доступна в трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях за 4 марта, читайте в материале: "Война – день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками"

О том, каким было противостояние в пятый день весны, читайте в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".