Названа дата третьего раунда переговоров Украины и России

Первые два раунда желаемого результата не дали.

Третий раунд переговоров Украины с россией, пошедшей войной на нашу страну, состоится в понедельник, 7 марта.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на своей странице в Facebook.

Следует отметить, что предыдущая встреча украинской и российской стороны не дала желаемых результатов Украине. По трем вопросам — о немедленном прекращении огня, перемирии и создании гуманитарных коридоров — договоренностей удалось достичь только по последнему пункту, но и при этом российские оккупанты его почти сорвали.

Очевидно, что в третьем раунде переговоров в повестке дня будут стоять те же вопросы.

Добавим, что украинская делегация поедет на переговоры в новом составе, ведь в Киеве возле Печерского суда был убит переговорщик от Украины на первой гомельской встрече с представителями россии — Денис Киреев. По неподтвержденной информации, Киреев подозревался в государственной измене, а погиб он якобы при задержании. При этом украинские спецслужбы свою причастность к этому опровергли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Байденом и Джонсоном из-за обстрела Запорожской АЭС.