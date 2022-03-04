Зеленский провел переговоры с Байденом и Джонсоном из-за обстрела ЗАЭС: есть первые результаты

Украина просит Европу срочно закрыть небо для полетов

Президент Владимир Зеленский, ранее обратившийся к Европе с призывом "кричать о ситуации на Запорожской АЭС", побеседовал телефоном с американским лидером Джозефом Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Америка осудила действия рф, а в Лондоне будут инициировать заседание Совбеза ООН.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на пресс-службы Белого дома и британского правительства.

Америка

Байден вместе с Зеленским призвал российских оккупантов отступить, чтобы спасатели имели возможность погасить возгорание. Также в Вашингтоне созывают совещание, на котором будут присутствовать замминистра по ядерной безопасности Минэнергетики США, а также администратор Нацуправления по ядерной безопасности Джилл Хруби. Американский президент обещает держать ситуацию в Энергодаре под контролем и информировать население.

Британия

Кроме осуждения действиям захватчиков, Джонсон согласился с Зеленским, что путин и его решения касаемо атаки на Украину являются прямой угрозой для Европы. Скорее всего, уже в ближайшие часы, по инициативе Лондона, будет созвано экстренное заседание Совбеза ООН. Премьер-министр Британии пообещал, что вопрос безопасности станции — превыше всего.

Не исключено, что Организация объединенных наций может поддержать призыв Украины к Европе касаемо установления no-fly-zone над Украиной.

Напомним, что обстрелы энергоблока и зданий на ЗАЭС стали возможны после прорыва российских войск в Энергодар вечером 4 марта.

Считается, что в случае взрыва на станции ударная волна и радиация могут распространиться аж до российского Урала.