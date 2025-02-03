Родился в Николаеве, а скончался в Москве: как выглядит могила одного из самых популярных певцов СССР Сергея Захарова
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Исполнитель песни "Три белых коня" однажды перенес клиническую смерть
Шесть лет назад, 14 февраля 2019 года, на 69-м году жизни скончался известный российский певец украинского происхождения Сергей Захаров. Он родился в 1950 году в Николаеве в семье военного, но построил карьеру в стране-агрессорше и там скончался.
С раннего детства Захаров проявлял интерес к музыке, и не странно, ведь дед будущего артиста 30 лет выступал трубачом Николаевского оперного оркестра. Он начал петь в пятилетнем возрасте.
Спустя время отец певца был переведен на космодром Байконур, там семья прожила целых 13 лет. В 16 лет он женился на Алле Самигулиной, и в 1969 году у Захарова родилась единственная дочь Наталья.
В 1971 году начинающий артист поступил в музыкальное училище в Москве, где стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова. В 1970-е годы Сергей Захаров стал одним из самых популярных певцов СССР.
Его популярность возросла после одной из главных ролей в музыкальной комедии Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки" вместе с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом.
В 1974 году артист выпустил свой первый альбом, а в 1977 году был осужден за драку с администратором и провел год в заключении в Сланцах. После освобождения исполнитель продолжил музыкальную карьеру. Одни из самых известных песен в его репертуаре: "Три белых коня", "Очи черные", "Есть только миг", "Королева красоты".
В 1996 году Захаров перенес клиническую смерть из-за переутомления после серии концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина. В последние годы жил и работал в Москве, Санкт-Петербурге и в пригороде Петербурга — Зеленогорске.
От чего умер Сергей Захаров и как выглядит могила
Ушел из жизни артист 14 февраля 2019 года в возрасте 68 лет в одной из московских больниц. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Церемония прощания состоялась в Центральном зале второго крематория на Николо-Архангельском кладбище в Московской области. Прах был захоронен на Зеленогорском кладбище неподалеку от Санкт-Петербурга (участок 4).
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