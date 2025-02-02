Укр

Он всегда любит подлиннее: что не так с галстуками Трампа, удостоившиеся смешных мемов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Дональд и Мелания Трамп на инаугурации в 2025 году Новость обновлена 02 февраля 2025, 22:01
Дональд и Мелания Трамп на инаугурации в 2025 году. Фото Телеграф, Getty Images

Фирменный стиль президента США часто высмеивают в сети

Дональд Трамп известен своим стилем и одним из его фирменных элементов являются длинные галстуки. На своей инаугурации в понедельник, 20 января, президент США выглядел вполне предсказуемо, но с одним маленьким нюансом, и об этом немного позже.

Любой, кто хоть немного разбирается в моде, знает, что мужской галстук должен заканчиваться ровно на уровне ремня. Однако у Трампа он неизменно опускается на 3-4 сантиметра ниже. Эта особенность у скандального бизнесмена появилась еще в молодости и своему образу мужчина не изменяет.

Существует несколько теорий, почему Дональд Трамп предпочитает выбирать именно такую длину модного аксессуара:

  • Визуальный эффект – длинные галстуки могут создавать иллюзию более высокого роста или стройной фигуры, что важно для публичного образа.
  • Привычка – на протяжении десятилетий Трамп носил галстуки именно такой длины, и это стало его отличительной чертой.
дональд трамп
Фото: Getty Images
  • Способ завязывания – Трамп часто фиксирует свой галстук скотчем, что может повлиять на его длину и форму, пишет The Guardian.
дональд трамп красный галстук

Безусловно, при упоминании Трампа первым на ум приходит красный цвет. 47-й президент США чаще всего появляется на публике в красных галстуках, которые неизменно сочетает с классическими черными или темно-синими костюмами Brioni и белыми рубашками.

дональд трамп
Фото: Getty Images

Так было и в 2017 году, когда миллиардер впервые давал присягу на верность американскому народу:

дональд трамп мелания трамп
Фото: Getty Images

Однако в этом году политик решил отойти от красного цвета. 20 января он пришел на официальное мероприятие в своем традиционном синем костюме и (неожиданно) фиолетовом галстуке. Теорий этому несколько, в частности, якобы Трамп таким образом обозначил объединение республиканцев (красный) и демократов (синий), пишет newsweek.

дональд трамп
Фото: Getty Images

Предпочтение политика длинных галстуков стало заметной частью его стиля и обсуждается в различных публикациях СМИ, и, конечно, точно такой необычный способ ношения аксессуара не обходят пользователи соцсетей.

В 2017 году в соцсетях высмеяли чрезмерно длинный галстук Дональда Трампа на инаугурации. У аксессуара появился даже Х-аккаунт @TrumpsTies, который до сих пор не утратил популярность.

дональд трамп длинный галстук
дональд трамп длинный красный галстук
дональд трамп длинный галстук
дональд трамп длинный галстук
дональд трамп длинный галстук
дональд трамп галстук

Напомним, что 1 февраля жене Петра Порошенка исполнилось 63 года. "Телеграф" писал, как изменилась Марина Порошенко с годами.

Теги:
#Галстук #Стиль #Инаугурация #Дональд Трамп