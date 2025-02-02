Он всегда любит подлиннее: что не так с галстуками Трампа, удостоившиеся смешных мемов (фото)

Фирменный стиль президента США часто высмеивают в сети

Дональд Трамп известен своим стилем и одним из его фирменных элементов являются длинные галстуки. На своей инаугурации в понедельник, 20 января, президент США выглядел вполне предсказуемо, но с одним маленьким нюансом, и об этом немного позже.

Любой, кто хоть немного разбирается в моде, знает, что мужской галстук должен заканчиваться ровно на уровне ремня. Однако у Трампа он неизменно опускается на 3-4 сантиметра ниже. Эта особенность у скандального бизнесмена появилась еще в молодости и своему образу мужчина не изменяет.

Существует несколько теорий, почему Дональд Трамп предпочитает выбирать именно такую длину модного аксессуара:

Визуальный эффект – длинные галстуки могут создавать иллюзию более высокого роста или стройной фигуры, что важно для публичного образа.

– длинные галстуки могут создавать иллюзию более высокого роста или стройной фигуры, что важно для публичного образа. Привычка – на протяжении десятилетий Трамп носил галстуки именно такой длины, и это стало его отличительной чертой.

Фото: Getty Images

Способ завязывания – Трамп часто фиксирует свой галстук скотчем, что может повлиять на его длину и форму, пишет The Guardian.

Безусловно, при упоминании Трампа первым на ум приходит красный цвет. 47-й президент США чаще всего появляется на публике в красных галстуках, которые неизменно сочетает с классическими черными или темно-синими костюмами Brioni и белыми рубашками.

Фото: Getty Images

Так было и в 2017 году, когда миллиардер впервые давал присягу на верность американскому народу:

Фото: Getty Images

Однако в этом году политик решил отойти от красного цвета. 20 января он пришел на официальное мероприятие в своем традиционном синем костюме и (неожиданно) фиолетовом галстуке. Теорий этому несколько, в частности, якобы Трамп таким образом обозначил объединение республиканцев (красный) и демократов (синий), пишет newsweek.

Фото: Getty Images

Предпочтение политика длинных галстуков стало заметной частью его стиля и обсуждается в различных публикациях СМИ, и, конечно, точно такой необычный способ ношения аксессуара не обходят пользователи соцсетей.

В 2017 году в соцсетях высмеяли чрезмерно длинный галстук Дональда Трампа на инаугурации. У аксессуара появился даже Х-аккаунт @TrumpsTies, который до сих пор не утратил популярность.

Напомним, что 1 февраля жене Петра Порошенка исполнилось 63 года. "Телеграф" писал, как изменилась Марина Порошенко с годами.