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Він завжди любить подовше: що не так з краватками Трампа, які удостоїлися смішних мемів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Дональд та Меланія Трамп на інавгурації у 2025 році Новина оновлена 02 лютого 2025, 22:01
Дональд та Меланія Трамп на інавгурації у 2025 році. Фото Телеграф, Getty Images

Фірмовий стиль президента США часто висміюють у мережі

Дональд Трамп відомий своїм стилем і одним з його фірмових елементів є довгі краватки. На своїй інавгурації в понеділок, 20 січня, президент США виглядав цілком передбачувано, але з одним маленьким нюансом, і про це трохи пізніше.

Будь-хто, хто хоч трохи розуміється у моді, знає, що чоловіча краватка має закінчуватися рівно на рівні ременя. Однак у Трампа він незмінно опускається на 3-4 сантиметри нижче. Ця особливість у скандального бізнесмена з’явилася ще замолоду і своєму образу чоловік не зраджує.

Існує кілька теорій, чому Дональд Трамп воліє вибирати саме таку довжину модного аксесуара:

  • Візуальний ефект – довгі краватки можуть створювати ілюзію вищого росту або стрункої фігури, що важливо для публічного образу.
  • Звичка – протягом десятиліть Трамп носив краватки саме такої довжини, і це стало його характерною рисою.
дональд трамп
Фото: Getty Images
  • Спосіб зав’язування – Трамп часто фіксує свою краватку скотчем, що може вплинути на її довжину та форму, пише The Guardian.
дональд трамп червона краватка

Безумовно, при згадці Трампа першим на думку спадає червоний колір. 47-й президент США найчастіше з’являється на публіці в червоних краватках, які незмінно поєднує з класичними чорними або темно-синіми костюмами Brioni та білими сорочками.

дональд трамп
Фото: Getty Images

Так було й у 2017 році, коли мільярдер уперше присягав на вірність американському народу:

дональд трамп меланія трамп
Фото: Getty Images

Проте цього року політик вирішив відійти від червоного кольору. 20 січня він прийшов на офіційний захід у своєму традиційному синьому костюмі та (несподівано) фіолетовій краватці. Теорій цьому декілька, зокрема, нібито Трамп у такий спосіб позначив об’єднання республіканців (червоний) та демократів (синій), пише newsweek.

дональд трамп
Фото: Getty Images

Уподобання політика довгих краваток стала помітною частиною його стилю та обговорюється в різних публікаціях ЗМІ, і, звісно, такий незвичайний спосіб носіння аксесуара не оминають користувачі соцмереж.

У 2017 році в соцмережах висміяли надмірно довгу краватку Дональда Трампа на інавгурації. В аксесуара з’явився навіть Х-аккаунт @TrumpsTies, який досі не втратив популярності.

дональд трамп довга краватка
дональд трамп довга червона краватка
дональд трамп довга краватка
дональд трамп довга краватка
дональд трамп довга краватка
дональд трамп краватка

Нагадаємо, що 1 лютого дружині Петра Порошенка виповнилося 63 роки. "Телеграф" писав, як змінилася Марина Порошенко з роками.

Теги:
#Краватка #Стиль #Інавгурація #Дональд Трамп