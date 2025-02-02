Він завжди любить подовше: що не так з краватками Трампа, які удостоїлися смішних мемів (фото)

Фірмовий стиль президента США часто висміюють у мережі

Дональд Трамп відомий своїм стилем і одним з його фірмових елементів є довгі краватки. На своїй інавгурації в понеділок, 20 січня, президент США виглядав цілком передбачувано, але з одним маленьким нюансом, і про це трохи пізніше.

Будь-хто, хто хоч трохи розуміється у моді, знає, що чоловіча краватка має закінчуватися рівно на рівні ременя. Однак у Трампа він незмінно опускається на 3-4 сантиметри нижче. Ця особливість у скандального бізнесмена з’явилася ще замолоду і своєму образу чоловік не зраджує.

Існує кілька теорій, чому Дональд Трамп воліє вибирати саме таку довжину модного аксесуара:

Візуальний ефект – довгі краватки можуть створювати ілюзію вищого росту або стрункої фігури, що важливо для публічного образу.

– довгі краватки можуть створювати ілюзію вищого росту або стрункої фігури, що важливо для публічного образу. Звичка – протягом десятиліть Трамп носив краватки саме такої довжини, і це стало його характерною рисою.

Фото: Getty Images

Спосіб зав’язування – Трамп часто фіксує свою краватку скотчем, що може вплинути на її довжину та форму, пише The Guardian.

Безумовно, при згадці Трампа першим на думку спадає червоний колір. 47-й президент США найчастіше з’являється на публіці в червоних краватках, які незмінно поєднує з класичними чорними або темно-синіми костюмами Brioni та білими сорочками.

Фото: Getty Images

Так було й у 2017 році, коли мільярдер уперше присягав на вірність американському народу:

Фото: Getty Images

Проте цього року політик вирішив відійти від червоного кольору. 20 січня він прийшов на офіційний захід у своєму традиційному синьому костюмі та (несподівано) фіолетовій краватці. Теорій цьому декілька, зокрема, нібито Трамп у такий спосіб позначив об’єднання республіканців (червоний) та демократів (синій), пише newsweek.

Фото: Getty Images

Уподобання політика довгих краваток стала помітною частиною його стилю та обговорюється в різних публікаціях ЗМІ, і, звісно, такий незвичайний спосіб носіння аксесуара не оминають користувачі соцмереж.

У 2017 році в соцмережах висміяли надмірно довгу краватку Дональда Трампа на інавгурації. В аксесуара з’явився навіть Х-аккаунт @TrumpsTies, який досі не втратив популярності.

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