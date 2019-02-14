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Четверг, 14.02.2019

Скончался известный певец Сергей Захаров (Видео)

Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Захаров родился в 1950 году в Николаевской области. Окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, с 1973 года работал в Ленинградском мюзик-холле. Популярность Захарову принесли съемки в фильме "Небесные ласточки", в котором он сыграл вместе с Людмилой Гурченко и Андреем Мироновым. Он также известен как исполнитель таких песен, как "Три белых коня", "Татьянин день", "Отцвели хризантемы", "Московские окна", "Очи черные" и другим.
zn.ua
Фото: из открытых источников
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