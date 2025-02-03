Сын встал на защиту Украины, а дочери за границей: как сейчас выглядят дети покойного шоумена Игоря Пелыха

В прошлом году Устина Пелых была объявлена в розыск в Ереване

В этот понедельник, 3 февраля, украинскому ведущему Игорю Пелыху могло бы исполнится 51 год, однако жизнь звезды трагически оборвалась 15 лет назад — мужчина погиб в результате ДТП 8 мая 2009 года. Без отца остались трое детей.

Игорь Пелых был в браке с Александрой Лозинской, с которой он еще в 90-х годах был ведущим программы "Не все дома". "Телеграф" рассказывает, что известно о наследниках шоумена, которому навсегда осталось 35 лет.

Сын Иван Пелых

Иван лишился отца, когда ему было всего семь лет. Теперь, в 23 года, он заметно напоминает своего знаменитого родственника. Однако, в отличие от него, Иван выбрал работу за кадром — выбрал карьеру в теле- и киноиндустрии. Он обучался режиссуре в Университете искусств имени Карпенко-Карого, но после начала полномасштабного вторжения Иван Пелых вступил в ряды ВСУ.

Иван Пелых в детстве и сейчас

Сначала юноша вступил в тероборону Киева, а затем оказался в зонах боевых действий на востоке Украины. В интервью "Українському тижню" он рассказал, что принимал участие в боях в Лисичанске и на Бахмутском направлении.

23 сентября 2024 года сын Игоря Пелыха показал фото, сделанное в Судже на Курщине. "Именно этой же командой на фото я поехал на свои первые боевые под Лисичанском и тогда бы точно не подумал, что через 2.5 года мы в таком же составе будем гонять по курщине и наваливать п*дарам на их же территории", — написал парень, одетый в военную форму.

В мирное время он увлекался активным спортом, много путешествовал и проводил время с семьей и друзьями.

Соломия и Устина Пелыхи

Второй ребенок Игоря Пелыха, 21-летняя Соломия Пелых, была воспитанницей национальной украинской скаутской организации "Пласт", увлекается музыкой.

В июле 2024 года девушка была объявлена пропавшей. Сообщалось, что Соломия ехала автостопом из Тбилиси в Ереван и исчезла. "Просьба любые возможные сведения о Соломии Пелых передать ее матери, Александре Лозинской", — говорилось в объявлении. Слава Богу, девушка нашлась.

Как выглядит Соломия Пелых сейчас. Фото: youtube.com/@Solomiya_pelykh

Младшая дочь, 18-летняя Устина Пелых, вероятно, уже окончила обучение в школе.

Судя по фото из соцсетей, Устина сейчас живет в Польше.

16 мая 2024 года ведущий Константин Грубич рассказал, что сейчас девушки учатся за границей. А вдова Игоря Пелыха Александра Лозинская вышла замуж во второй раз. В этом браке женщина подарила новому мужу сына.

"Я в целом знаю, что с ней, что Иван воюет, девочки за границей учатся, работают, самый маленький, кажется, мальчик у нее родился, дома с мамой и папой, она же второй раз вышла замуж. У нее свой продакшн, их с Игорем, они делают контент", — сказал Грубич.

Александра Лозинская. Фото: facebook.com/sasha.lozinskaya

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