Син став на захист України, а дочки за кордоном: як зараз виглядають діти покійного шоумена Ігоря Пелиха

Минулого року Устина Пелих була оголошена в розшук у Єревані

Цього понеділка, 3 лютого, українському ведучому Ігорю Пелиху могло б виповнитись 51 рік, проте життя зірки трагічно обірвалося 15 років тому – чоловік загинув унаслідок ДТП 8 травня 2009 року. Без батька залишилося троє дітей.

Ігор Пелих був одружений з Олександрою Лозинською, з якою він ще в 90-х роках був ведучим програми "Не всі вдома". "Телеграф" розповідає, що відомо про спадкоємців шоумена, якому назавжди залишилося 35 років.

Син Іван Пелих

Іван втратив батька, коли йому було лише сім років. Тепер, у 23, він помітно нагадує свого знаменитого родича. Проте, на відміну від нього, Іван вибрав роботу за кадром — вибрав кар’єру у теле- та кіноіндустрії. Він навчався режисурі в Університеті мистецтв імені Карпенка-Карого, але після початку повномасштабного вторгнення Іван Пелих вступив до лав ЗСУ.

Іван Пелих у дитинстві і зараз

Спочатку юнак вступив до тероборони Києва, а потім опинився у зонах бойових дій на сході України. В інтерв’ю "Українському тижню" він розповів, що брав участь у боях у Лисичанську та на Бахмутському напрямку.

23 вересня 2024 року син Ігоря Пелиха показав фото, зроблене у Суджі на Курщині. "Саме цією ж командою на фото я поїхав на свої перші бойові під Лисичанськом і тоді б точно не подумав, що через 2.5 роки ми в такому ж складі будемо ганяти по курщині і навалювати п*дарам на їхній же території", — написав хлопець, одягнений у військову форму.

У мирний час він захоплювався активним спортом, багато подорожував та проводив час із сім’єю та друзями.

Соломія та Устина Пелихи

Друга дитина Ігоря Пелиха, 21-річна Соломія Пелих, була вихованкою національної української скаутської організації "Пласт", захоплюється музикою.

У липні 2024 року дівчина була оголошена зниклою. Повідомлялося, що Соломія їхала автостопом із Тбілісі до Єревану та зникла. "Прохання будь-які можливі відомості про Соломію Пелих передати її матері, Олександрі Лозинській", — йшлося в оголошенні. Дякувати Богу, дівчина знайшлася.

Як виглядає Соломія Пелих зараз. Фото: youtube.com/@Solomiya_pelykh

Молодша дочка, 18-річна Устина Пелих, ймовірно, уже закінчила навчання у школі.

Судячи з фото із соцмереж, Устина зараз живе у Польщі.

16 травня 2024 року ведучий Костянтин Грубич розповів, що зараз дівчата навчаються за кордоном. А вдова Ігоря Пелиха Олександра Лозинська одружилася вдруге. У цьому шлюбі жінка подарувала новому чоловікові сина.

"Я в цілому знаю, що з нею, що Іван воює, дівчата за кордоном вчаться, працюють, найменший, здається, хлопчик у неї народився, вдома з мамою і татом, вона ж вдруге вийшла заміж. У неї свій продакшн, їхній з Ігорем, вони роблять контент", — сказав Грубич.

Олександра Лозинська. Фото: facebook.com/sasha.lozinskaya

Раніше ми писали, куди зник Дмитро Комаров. Ведучий шоу "Світ навиворіт" нещодавно порадував українських глядачів.