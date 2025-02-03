Народився у Миколаєві, а помер у Москві: як виглядає могила одного з найпопулярніших співаків СРСР Сергія Захарова

Виконавець пісні "Три белых коня" одного разу переніс клінічну смерть

Шість років тому, 14 лютого 2019 року, на 69 році життя помер відомий російський співак українського походження Сергій Захаров. Він народився 1950 року в Миколаєві у сім’ї військового, але збудував кар’єру в країні-агресорці й там помер.

З дитинства Захаров проявляв інтерес до музики, і не дивно, адже дід майбутнього артиста 30 років виступав трубачом Миколаївського оперного оркестру. Він почав співати у п’ятирічному віці.

Через деякий час батько співака був переведений на космодром Байконур, там сім’я прожила цілих 13 років. У 16 років він одружився з Аллою Самігуліною, і в 1969 році у Захарова народилася єдина дочка Наталія.

Сергій Захаров з дружиною Аллою та донькою Наталією

У 1971 році артист-початківець вступив до музичного училища в Москві, де став солістом Державного естрадного оркестру під керівництвом Леоніда Утьосова. У 1970-ті роки Сергій Захаров став одним із найпопулярніших співаків СРСР.

Сергій Захаров у молодості

Його популярність зросла після однієї з головних ролей у музичній комедії Леоніда Квініхідзе "Небесні ластівки" разом із Людмилою Гурченко, Андрієм Мироновим та Олександром Ширвіндтом.

Сергій Захаров у "Небечних ластівках"

1974 року артист випустив свій перший альбом, а 1977 року був засуджений за бійку з адміністратором і провів рік ув’язнення в Сланцях. Після визволення виконавець продовжив музичну кар’єру. Одні з найвідоміших пісень у його репертуарі: "Три белых коня", "Очи черные", "Есть только миг", "Королева красоты".

1996 року Захаров переніс клінічну смерть через перевтому після серії концертів на підтримку виборчої кампанії Бориса Єльцина. В останні роки жив і працював у Москві, Санкт-Петербурзі та в передмісті Петербурга — Зеленогірську.

Від чого помер Сергій Захаров і як виглядає могила

Пішов із життя артист 14 лютого 2019 року у віці 68 років в одній із московських лікарень. Причиною смерті стала серцева недостатність.

Церемонія прощання відбулася у Центральній залі другого крематорію на Миколо-Архангельському цвинтарі у Московській області. Прах був похований на Зеленогірському цвинтарі неподалік Санкт-Петербурга (ділянка 4).

Як виглядає могила Сергія Захарова

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