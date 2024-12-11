Поховали лише через місяць після смерті: як зараз виглядає могила Олександра Ширвіндта

На місці поховання актора немає труни

Російський актор Олександр Ширвіндт, відомий українцям з фільмів "Іронія долі" та "Дванадцять стільців", помер 15 березня 2024 року через проблеми з серцем. Чоловікові було 89 років.

Зірку радянського та пропагандистського кіно поховали лише через місяць після смерті, що викликало подив у його шанувальників. Саме родина Ширвіндта вирішила відкласти церемонію прощання з артистом.

Ще за життя чоловік висловив бажання бути кремованим і рідні виконали його волю. Офіційне прощання відбулося 18 березня у Театрі Сатири у Москві, де шанувальники та колеги змогли проводити артиста в останню путь, а пізніше втрутилася погода. Рясні снігопади провесною ускладнили організацію похорону.

Лише через місяць після смерті, 14 квітня, відбулася закрита церемонія поховання Олександра Ширвіндта. Урна з його прахом була похована на Новодівочому кладовищі в присутності тільки найближчих.

Як зараз виглядає могила Олександра Ширвіндта

Поховання актора розташоване поруч із могилами путініста Василя Ланового, Інни Чурикової, Гліба Панфілова, українофоба Володимира Меньшова та одесита Михайла Жванецького.

Площа, яку займає могила, невелика, оскільки поховали лише маленьку урну з прахом актора. На могилі стоїть простий дерев'яний хрест із розп'яттям, прикріплена табличка з датами народження та смерті, та поставлений великий портрет Ширвіндта.

За життя Ширвіндт неабияк зіпсував свою репутацію в Україні. Він їздив до анексованого Криму, за що потрапив до бази "Миротворець". Повномасштабне вторгнення Росії у мирну державу російський актор не засудив і дотримувався мовчазної позиції.

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