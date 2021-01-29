"Украина смешит весь мир": как покойный Лановой поддерживал аннексию Крыма

В четверг, 28 января, от последствий коронавируса скончался российский актер Василий Лановой. О смерти 87-летнего артиста сообщила его жена, актриса Ирина Купченко.

Актер был известен своими скандальными заявлениями, касающиеся вопросов Украины и Крыма. Несмотря на украинское происхождение, Лановой в течение всей жизни поддерживал советскую идеологию, а также негативно относился к независимости Украины.

Неоднократно называл Украину "посмешищем", говорил, что украинско-российские отношения вызывают у него боль: "Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько".

Лановой посещал Керчь после оккупации Россией украинского Крыма, после чего был внесен в базу "Миротворец". Кроме того, Министерство культуры Украины внесло его фамилию в список персон нон грата, которым запрещен въезд в страну.

Добавим, что в феврале 2014 года вместе с другими российскими деятелями культуры обратился к Виктору Януковичу с призывом применения силы к участникам Евромайдана, а 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики российского президента Владимира Путина в Крыму и Украине.

Выступая на открытии фестиваля античного искусства "Боспорские агоны", который проходит в оккупированном Россией городе Керчь, заявил: "Есть только одна великая русская речь, все остальное - наречие".

Лановой выступал за создание так называемой "Новороссии".

Подписал письмо в поддержку позиции президента России Владимира Путина "по Украине и Крыму". 2 июня 2020 года призвал к внесению изменений в Конституцию РФ, которые, в частности, позволяют Путину практически бесконечно управлять страной в должности ее президента.

Ранее сообщалось, что российская актриса Лия Ахеджакова, подхватившая коронавирус, поддержала массовые протесты сторонников Алексея Навального в России.