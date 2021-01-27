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Украина ввела новые санкции против России из-за Крыма: к ним могут присоединиться и США с ЕС

Украина ввела новые санкции против России из-за Крыма: к ним могут присоединиться и США с ЕС
16:32 Сегодня Телеграф самолет

Москва продолжает «платить по счетам» за аннексию Крымского полуострова. На этот раз под удар попали ряд российских авиакомпаний. В среду, 27 января на заседании Кабинета Министров Украины было одобрено разработанное Министерством инфраструктуры распоряжение «О внесении предложений по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные мер (санкции)».

Согласно документу, 13 российских авиакомпаний будут подвергнуты санкциям с полным транзита ресурсов, полетов и перевозок над территорией Украиной сроком на три года. Причина – рейсы в оккупированный Крым.

Среди «штрафников» такие структуры как АО "Вологодское авиационное предприятие"(п. Дорожный), АО "Красавиа" (Красноярск), ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва), ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки), АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону), АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск), ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик), ООО "Авиасервис" (с.Столбище, Татарстан), ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан), ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково), ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва), АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар), а также ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки).

«Применение к определенному кругу авиационных перевозчиков таких санкций, как полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины станет действенной мерой прекращения нарушений порядка использования воздушного пространства Украины», – указано в пояснительной записке к проекту документа.

Также Украина планирует направить в США и страны Европейского союза ноты с просьбой ввести ограничения в отношении российских авиакомпании.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры АР Крым и города Севастополя были наложены аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом.

«Прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска. С целью выполнения арестов в иностранные государства также направлены запросы о международной правовой помощи. Прокуратурой автономии установлено около 500 и наложены аресты на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины». – сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в 2014 году, после аннексии Крыма, Украина закрыла воздушное пространство над оккупированной территорией. В декабре 2020 года Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Его добровольно выплатила авиакомпания Euro-Asia-Air из Казахстана, чей самолет в августе 2019 год пролетел над полуостровом.

Ранее, экс-глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что Украине вряд ли удастся обжаловать полномочия делегации от России в ПАСЕ.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Россия, Крым, Санкции, Кабмин.
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