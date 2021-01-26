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Рано радовались: Украина провалилась с планами против России в ПАСЕ

Рано радовались: Украина провалилась с планами против России в ПАСЕ
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф фото: Лига.Новости

Бывший руководитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что Украине вряд ли удастся обжаловать полномочия делегации от России в ПАСЕ.

Об этом она заявила в комментарии "Украина 24".

"Ситуация печальная, те правки которые подавала Украина - были отклонены на мониторинговом комитете. Почти 70% могут поддержать Россию", - отметила  она.

По ее словам, несмотря на то, что Украина готова к диалогу, российская делегация на него не настроена. Кроме того, Россия не выполняет нормы резолюций и не только ПАСЕ, но и других организаций.

Как сообщал "Телеграф", ранее ПАСЕ отклонила запрос России о включении в повестку зимней сессии вопроса о "запрете российского языка в Украине". С такой инициативой российская делегация выступила после того, как 16 января языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский. Таким образом сфера торговли, заведения общепита, медицинские и другие учреждения будут обязаны обслуживать клиентов на украинском языке. Нарушителям грозит штраф от 5100 до 6800 грн.

В ответ на это в росСМИ начали истерику относительно "запрета российского языка" в Украине, а некоторые даже назвали эту меру "репрессивной"

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 1,013

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Украина, ПАСЕ, Россия, Полномочия.
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