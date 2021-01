Украина прижала Россию в ПАСЕ за нарушение Устава

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за обжалование полномочий делегации от России.

Об этом сообщает ПАСЕ в Твиттер.

"Полномочия российской делегации были оспорены по веским основаниям - нарушение основных принципов Совета Европы", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что инициатива была выдвинута главой украинской делегации Марией Мезенцевой и поддержана 38 членами ПАСЕ от пяти разных делегаций.

The credentials of the Russian delegation have been challenged on substantial grounds - a violation of basic @CoE principles - by Ukraine's Mariia Mezentseva, supported by 38 members of PACE from 5 different delegations. The Assembly will debate the challenge later in the week...

