Украина прижала Россию в ПАСЕ за нарушение Устава

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за обжалование полномочий делегации от России.

Об этом сообщает ПАСЕ в Твиттер.

"Полномочия российской делегации были оспорены по веским основаниям - нарушение основных принципов Совета Европы", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что инициатива была выдвинута главой украинской делегации Марией Мезенцевой и поддержана 38 членами ПАСЕ от пяти разных делегаций.

The credentials of the Russian delegation have been challenged on substantial grounds - a violation of basic @CoE principles - by Ukraine's Mariia Mezentseva, supported by 38 members of PACE from 5 different delegations. The Assembly will debate the challenge later in the week... — PACE (@PACE_News) January 25, 2021

Ассамблея соберется на дебаты по этому вопросу в четверг, 18 января.

"Решение набрало необходимые 38 голосов из 5 национальных делегаций. В профильных комитетов есть 24 часа, чтобы подготовить доклад по этому вопросу, и дальше будет голосование за подтверждение полномочий", - отметили в украинской делегации.

В регламенте ПАСЕ причинами для обжалования полномочий могут быть либо процедурные проблемы, либо веские основания. Среди них нарушение статьи 5 Устава СЕ, в которой говорится о том, что каждая страна, являющаяся членом организации, должна уважать принцип верховенства права и предоставить всем гражданам своей страны защиту их прав и свобод.

Как сообщалось ранее, ПАСЕ отклонила предложение России о включение в повестку дня вопроса о "запрете российского языка в Украине".