Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно

Украинская делегация в ПАСЕ сменила председателя. Елизавету Ясько на этом посту сменила нардеп от Слуги народа Мария Мезенцева.

Об этом сообщил в Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"За неё проголосовало 10 членов делегации от Слуги народа, оба представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители ЕС, Голоса, Батькивщины и некоторые Слуги народа за это не голосовали", - написал он.

Мезенцева была избрана в Верховную Раду по 168 округу (г. Харьков) от "Слуги народа" как беспартийная.

Окончила Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина по специальности "международные экономические отношения" и "референт-переводчик с английского языка". Училась в Кентском университете (Великобритания), получила степень магистра по специальности "международные отношения и международное право".

Согласно данным ЧЕСНО, в марте 2020 года выступала против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

Во время карантина в 2020 году передавала средства защиты и санитайзеры военным, больнице и в общежитие для незрячих.

В свою очередь NEWSROOM пишет, что отчимом Мезенцевой является предприниматель Виталий Федоров, который являлся владельцем сети аптек. Во всех из них, по данным издания, были обнаружены многочисленные нарушения Госслужбой по лекарственным средствам и ГСЧС.

Кроме того, он является владельцем жилищно-строительного кооператива "Добробуд", фигурировавшего в материалах громкого дела о "кооперативной схеме".

Как сообщалось ранее, США ввели санкции против семерых украинцев, среди которых нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский.