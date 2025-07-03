Умер звезда голливудских фильмов: 3 года назад нашли застреленным его молодого сына (фото)

Любимчика Тарантино не стало в 67 лет

В этот четверг стало известно о смерти 67-летнего голливудского актера Майкла Мэдсена, сыгравшего во многих культовых фильмах режиссера Квентина Тарантино, который год назад подвергся нападению.

Как сообщил менеджер знаменитости Рон Смит, его клиент скончался рано утром 3 июля от остановки сердца. Трагедия произошла в собственном доме Мэдсена в Малибу, Калифорния.

Где снимался Майкл Мэдсен

За более чем 40 лет актерской карьеры Майкл Мэдсен исполнил множество ролей более чем в 170 фильмах. Однако наибольшую славу ему принесло сотрудничество с Квентином Тарантино: он сыграл безумного грабителя в "Бешеных псах", наемного убийцу в "Убить Билла", а также появился в фильмах "Омерзительная восьмерка" и "Однажды в Голливуде".

"Омерзительная восьмерка", 2015 год

Кроме работы в кино и на телевидении, Майкл Мэдсен также занимался озвучиванием персонажей в видеоиграх. В последние годы Мэдсен занимался независимым кино и работал над выпуском книги.

Как выглядел Майкл Мэдсен в 2025 году. Фото: Getty Images

Актер был трижды женат и имел пятерых сыновей. В 2022 году сына Мэдсена, Хадсона, нашли застреленным на Гавайях. 26-летний мужчина свел счеты с жизнью. Он был крестником Тарантино и ветераном Афганистана.

Хадсон Мэдсен с женой Карди. Фото: Hudson Madsen/Facebook

Напомним, что в четверг, 3 июля, умерла звезда сериала "Когда мы дома". "Телеграф" писал, что известно об актрисе Татьяне Шелиге и какой она была в молодости.