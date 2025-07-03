"Он сгорел очень быстро": Притула вспомнил последние слова отца перед смертью

Мужчину всего за месяц унесла тяжелая болезнь

Бывший украинский ведущий, а теперь волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал о своем отце, которого не стало 20 лет назад. Экс-шоумен и сам многодетный отец, поэтому близкие играют в жизни известного мужчины очень важную роль.

В свежем интервью журналисту и блогеру Славе Демину бывший ведущий "Кто сверху?" поделился тем, как заболел его отец Дмитрий. Известно, что мужчина умер от онкологии буквально через месяц после установление диагноза.

"Да, у него было онко, которое мы, к сожалению, слишком поздно заметили. Он был такой, ну, здоровый во всех смыслах, мужчина. И просто достаточно внезапно все это произошло. Ну, это ужас, который сковывает тебя, потому что ничто не предполагало беды. Мы отдыхали вместе на море, когда отец стал чувствовать боли в спине. А там на какие-то массажи даже ходил, потом что-то подкашливать начал", — сказал Притула.

По словам звезды, через несколько недель были сделаны анализы и оказалось, что у мужчины была четвертая стадия рака. "Пошла саркома на позвоночник и врачи дали ему месяц. Так оно, собственно, произошло. Я вернулся 26 или 27 августа в Збараж, а папа умер 28 сентября. Почти через месяц. Он сгорел, как говорят. Очень быстро. То есть это просто происходило все на глазах и это было очень сложно воспринять… Это уже 20 лет будет в этом сентябре, как папы нет, но по сегодняшний день мне сложно говорить об этом без какой-либо слезы на глазах, потому что у нас были очень хорошие отношения", — рассказал Сергей.

Сергей Притула в детстве с родителями и братом. Фото: prolviv.com

Также Притула вспомнил последние слова родного человека. Всего за три дня до смерти мужчина сказал Сергею и его брату Василию, чтобы они научились не влезать в долги.

"У нас был такой взрослый мужской разговор. Отец, я и старший брат. И папа нам несколько указаний дал по жизни. Один из них вот этот, и я его максимально придерживаюсь. Один раз в жизни я залез в кредит (покупал квартиру). Слава Богу, что я там благодаря стечению обстоятельств правильно расплевался с ним ровно через год и после того больше подобного не практиковал. Ни у кого денег я не занимаю, брат не занимает, мы кому-то занимаем", — пошутил экс-ведущий.

Экс-ведущий с отцом Дмитрием Притулой. Фото: novy.tv

Кроме этого отец звезды говорил, что любит сына. "Иногда мне снится, что мы где-то с ним едем куда-то рыбу ловить. Потому что он очень вот любил, чтобы там мы с братом вместе с ним, он там все удочки настроит и так далее, и так далее. Дети, ловите рыбу, чтобы мама нами гордилась. Мы добытчики", — поделился волонтер.

Напомним, что в этот четверг, 3 июля, в 76 лет скончалась актриса Татьяна Шелига. Также мы писали, где сейчас единственный сын путинистки Таисии Повалий. "Телеграф" рассказал, как выглядит сейчас Денис Повалий.