"Він згорів дуже швидко": Притула згадав останні слова батька перед смертю

Чоловіка всього за місяць забрала тяжка хвороба

Колишній український ведучий, а тепер волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів про свого батька, якого не стало 20 років тому. Ексшоумен і сам є багатодітним батьком, тому близькі відіграють у житті відомого чоловіка дуже важливу роль.

У свіжому інтерв'ю журналісту і блогеру Славі Дьоміну колишній ведучий "Хто зверху?" поділився тим, як захворів його батько Дмитро. Відомо, що чоловік помер від онкології буквально через місяць після встановлення діагнозу.

"Так, у нього було онко, яке ми, на жаль, занадто пізно помітили. Він був такий, ну, здоровий у всіх сенсах, чоловік. І просто достатньо раптово це все відбулося. Ну, це жах, який тебе сковує, тому що ніщо не передбачало біди. Ми відпочивали разом на морі, коли батько почав відчувати болі в спині. А там на якісь масажі навіть ходив, потім щось підкашлювати почав", — сказав Притула.

За словами зірки, за кілька тижнів були зроблені аналізи й виявилося, що у чоловіка була четверта стадія раку. "Пішла саркома на хребет і лікарі дали йому місяць. Так воно власне відбулося. Я повернувся якогось 26 чи 27 серпня до Збаража, а тато помер 28 вересня. Майже за місяць. Він згорів, як люди кажуть. Дуже, дуже швидко. Тобто це просто відбувалося все на очах і це було дуже складно сприйняти… Це вже 20 років буде цього вересня, як тата немає, але по сьогоднішній день мені складно говорити про це все без якоїсь сльози на очах, тому що у нас були дуже гарні стосунки", — розповів Сергій.

Сергій Притула у дитинстві з батьками і братом. Фото: prolviv.com

Також Притула згадав останні слова рідної людини. Всього за три дні до смерті чоловік сказав Сергію та його брату Василю, щоб вони навчилися не влазити в борги.

"У нас була така доросла чоловіча розмова. Батько, я і старший брат. І тато нам кілька дороговказів дав по життю. Один з них ось цей, і я його максимально дотримуюсь. Один раз в житті я заліз в кредит (купував квартиру). Слава Богу, що я там завдяки збігу обставин правильно розплювався з ним рівно через рік і після того більше подібного не практикував. Ні в кого грошей я не позичаю, брат не позичає, ми комусь позичаємо", — пожартував ексведучий.

Ексведучий з батьком Дмитром Притулою. Фото: novy.tv

Крім цього батько зірки говорив, що любить сина. "Часом мені сниться, що ми десь з ним їдемо кудись рибу ловить. Бо він дуже от любив, щоб там ми з братом разом з ним, він там все вудки налаштує і так далі, і так далі. Діти, ловіть рибу, щоб мама нами пишалась. Ми добитчики", — поділився волонтер.

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