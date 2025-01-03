Старший син вже закінчує школу: як зараз виглядають діти волонтера Сергія Притули

Сину волонтера зараз 16 років, а донькам - 7 і 3

Відомий український телеведучий, волонтер та громадський діяч Сергій Притула — багатодітний батько. Зараз він перебуває у другому шлюбі і має трьох неповнолітніх дітей, до публічності яких ставиться обережно і не публікує приватне життя.

З першою дружиною, Юлією Андрійчук, Сергій познайомився у Тернополі. У цьому шлюбі народився син Дмитро. Згодом подружжя розлучилося, але Сергій підтримує теплі стосунки з сином.

У 2015 році Притула одружився з Катериною Сопельник. У цьому шлюбі народилися дві доньки: Соломія у 2017 році та Стефанія у 2021 році.

Що відомо про дітей Сергія Притули

Дмитро Притула

Первістком волонтера є його син Дмитро. Він народився у 2008 році, за рік після весілля Притули з Юлією Андрійчук. Зараз хлопчику 16 років. Він навчається в 11 класі і готується до НМТ. Ексшоумен сина показує нечасто, однак вирішив привітати разом з ним своїх підписників з Новим роком 2025. Також днями вийшов подкаст "Гуртом та вщент", де вперше з’явився син Сергія Притули.

Соломія Притула

Соломія — перша донька Сергія та Катерини. Зараз дівчинці 7 років, і вона навчається в одній зі столичних шкіл. З початком великої війни волонтер рідко показує середню донечку у блозі. Проте, Катерина Притула балує підписників світлинами донечки. Відомо, що маленька Соломія проявляє інтерес до творчості.

Стефанія Притула

Стефанія — наймолодша донька в родині Притул. Вона народилася у 2021 році, і у травні 2024 дівчинці виповнилося 3 роки. Судячи з блогу дружини Сергія Притули, вони святкували дні народження донечки, проте цьогоріч не показували світлин з Дня народження Стефанії.

Доньки Сергія Притули

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився Сергій Притула. На початку кар’єри він був гумористичним актором, потім став одним із найвідоміших телеведучих в Україні, а зараз він волонтер.