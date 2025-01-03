Рус

Старший син вже закінчує школу: як зараз виглядають діти волонтера Сергія Притули

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сергій Притула - батько трьох дітей
Сергій Притула - батько трьох дітей. Фото Колаж Телеграфу

Сину волонтера зараз 16 років, а донькам - 7 і 3

Відомий український телеведучий, волонтер та громадський діяч Сергій Притула — багатодітний батько. Зараз він перебуває у другому шлюбі і має трьох неповнолітніх дітей, до публічності яких ставиться обережно і не публікує приватне життя.

З першою дружиною, Юлією Андрійчук, Сергій познайомився у Тернополі. У цьому шлюбі народився син Дмитро. Згодом подружжя розлучилося, але Сергій підтримує теплі стосунки з сином.

У 2015 році Притула одружився з Катериною Сопельник. У цьому шлюбі народилися дві доньки: Соломія у 2017 році та Стефанія у 2021 році.

Що відомо про дітей Сергія Притули

Дмитро Притула

Первістком волонтера є його син Дмитро. Він народився у 2008 році, за рік після весілля Притули з Юлією Андрійчук. Зараз хлопчику 16 років. Він навчається в 11 класі і готується до НМТ. Ексшоумен сина показує нечасто, однак вирішив привітати разом з ним своїх підписників з Новим роком 2025. Також днями вийшов подкаст "Гуртом та вщент", де вперше з’явився син Сергія Притули.

Син Притули Дмитро

Соломія Притула

Соломія — перша донька Сергія та Катерини. Зараз дівчинці 7 років, і вона навчається в одній зі столичних шкіл. З початком великої війни волонтер рідко показує середню донечку у блозі. Проте, Катерина Притула балує підписників світлинами донечки. Відомо, що маленька Соломія проявляє інтерес до творчості.

Донька Притули Соломія
Донька Притули Соломія
Сергій Притула з дружиною і доньками

Стефанія Притула

Стефанія — наймолодша донька в родині Притул. Вона народилася у 2021 році, і у травні 2024 дівчинці виповнилося 3 роки. Судячи з блогу дружини Сергія Притули, вони святкували дні народження донечки, проте цьогоріч не показували світлин з Дня народження Стефанії.

Донька Притули Стефанія
Сергій Притула доньки
Доньки Сергія Притули

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився Сергій Притула. На початку кар’єри він був гумористичним актором, потім став одним із найвідоміших телеведучих в Україні, а зараз він волонтер.

Теги:
#Діти #Сергій Притула