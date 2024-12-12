Від шоумена до волонтера і громадського діяча: як змінився Сергій Притула за час війни

Екстелеведучий був обличчям "Нового каналу"

Сергій Притула — один із найвідоміших українських телеведучих, коміків, акторів і волонтерів, який неабияк вплинув на культурне та громадське життя України. Його блискуче "шоубізне" минуле стало чудовою платформою для успішної благодійної діяльності.

У свій час він був шоуменом та одним із найвідоміших телеведучих в Україні. "Телеграф" вирішив пригадати, як змінився Сергій Притула з тих часів, як він був гумористом і до тепер, коли він став засновником одного з найбільших волонтерських фондів в Україні.

Сергій Притула народився у невеликому місті Збараж Тернопільської області. Школу хлопець закінчив із золотою медаллю, а потім вступив до Тернопільської академії народного господарства. У студентські часи він брав активну участь у різних заходах і грав у КВК.

У 2000-х Сергій Притула відправився до Лондона на навчання, але відрахувався і на якийсь час лишився у столиці Великої Британії. Там він працював будівельником і офіціантом, але все ж повернувся в Україну.

Початок кар’єри

У 2004 році він дебютував на телебаченні, ставши ведучим гумористичного шоу "Було ваше – стало наше". Вже за рік він став радіоведучим на "Music Радіо". Відтоді його кар’єра стрімко зростала, і він став резидентом "Comedy Club UA", а також ведучим ранкового шоу "Підйом" на Новому каналі, яке принесло йому популярність.

Серед інших успішних проєктів Притули на той час — "Файна Юкрайна". Тоді його популярність зростала ще більше і його запросили працювати на "Новий канал", обличчям якого він пізніше став. Тоді Притула став ведучим таких шоу, як "Україна сльозам не вірить", "Хто зверху?", "Страсті за Ревізором", "СуперІнтуїція". Тоді шоумен став улюбленцем глядачів.

У 2016 році шоумен створив власний проєкт — "Вар’яти шоу", з яким спочатку гастролював Україною, а потім вони з’явилися і на телеекранах. Тоді Сергій Притула був ведучим майже усіх шоу на "Новому каналі" — саме це і був пік його популярності як шоумена.

Сергій Притула зараз

Після початку повномасштабного вторгнення Сергій Притула закінчив свою телевізійну кар’єру. У подкасті "Гуртом та вщент" він зізнавався, що планував зробити це в червні 2022 року, а останнім його проєктом мав стати "Форд Буаяр". Однак через війну його кар’єра телеведучого закінчилася в лютому того ж року.

У 2019 році Притула долучився до партії "Голос" Святослава Вакарчука, проте його політична кар’єра виявилася короткою: після невдачі на виборах мера Києва у 2020 році та розбіжностей із партією він оголосив про вихід із політики.

Тепер Сергій Притула — волонтер та засновник благодійного фонду "Фонд Сергія Притули". У межах свого благодійного фонду він зібрав мільйони гривень для підтримки ЗСУ, включаючи ініціативи зі збору коштів на "Народний Байрактар" та купівлю супутника для української армії.

Нині Сергій Притула активно займається благодійністю та підтримкою українських військових. Він продовжує організовувати великі збори коштів та виступає амбасадором численних ініціатив. Хоча він заявив, що не планує повертатися до розважального телебачення, Притула залишається у центрі уваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була у юності Ольга Фреймут. Вона запам'яталась глядачам програмою "Ревізор", де перевіряла заклади, готелі та інші місця на чистоту та сервіс.