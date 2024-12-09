Від "фаната Наташеньки" до батька та військового: як змінився Гарік Бірча з часів "Вітальки"

Актор зізнався, що став батьком ще три роки тому

Гарік Бірча (справжнє ім'я — Андрій Бірча) — відомий український актор, комік та телеведучий, який здобув популярність завдяки серіалу "Віталька". Від початку повномасштабного вторгнення гуморист став на захист України і доєднався до лав ЗСУ.

Із часів однойменного серіалу актор пройшов довгий шлях у кар’єрі та особистому житті. Однак образ Вітальки вже тоді приніс йому популярність. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився Гарік Бірча з часів серіалу, який мав неоднозначну репутацію, і до тепер, коли він актор став батьком та військовослужбовцем.

Коли серіал "Віталька" вийшов на екрани у 2012 році, Гарік Бірча став обличчям цього комедійного хіта. Його герой був не просто вигаданим персонажем, а справжнім соціальним явищем. Гарік втілив цей образ так переконливо, що багато глядачів вважали актора схожим на свого героя не тільки на екрані, а й у житті.

У часи зйомок серіалу актор працював майже безперервно. Окрім головної ролі, він активно брав участь у створенні сценаріїв та режисурі, що займало багато часу. Тому під час зйомок у "Вітальці", в інших проєктах актор не брав участь.

Пізніше Гарік Бірча став тренером одного з найуспішніших на той час проєкту "Ліга сміху". Також актора стали запрошувати у різні телепередачі, як-от "Хто зверху?", "Improv life show" тощо. Також він став одним із головним героїв українського серіалу "Вечірка".

На початку повномасштабного вторгнення Гарік Бірча повідомив, що долучається до лав ЗСУ. Він ділився з підписниками різними знімками та відео зі служби, а також підбадьорював фанів патріотичною поезією. Зараз його звання — Головний сержант.

У грудні 2024 року актор зізнався, що він вже давно не холостяк. Ба більше, Гарік Бірча розкрив, що у нього народилася донечка. Щоправда, незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Зараз донечці актора три роки і він вперше заговорив про неї у проєкті "Ближче до зірок".

Гуморист розповів, що тішиться кожній хвилині, яку проводить із дитиною. Комік навіть зізнався, що вона вже сказала своє перше "тату", але артист цього не почув особисто, адже був на службі. Ні дружину, ні донечку Гарік Бірча поки показує.

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