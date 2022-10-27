"До сліз": зірка серіалу "Віталька" у лавах ЗСУ зворушив віршем про війну на Батьківщині (відео)

Актор Гарік Бірча вразив мережу своїми роздумами щодо війни

Українські зірки, які наразі служать у лавах ЗСУ та відбивають напади російських окупантів, встигають писати на фронті вірші, присвячені війні у своїй країні. Так, слідом за співаком Колею Серьгой, розчулив українців своїм твором актор, шоумен та режисер Гарік Бірча.

Зірка серіалу "Віталька" з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну служить у Збройних силах. На днях чоловік записав відео, в якому прочитав вірш під назвою "Роздуми". Запис був опублікований в Інстаграмі актора.

"Біля старої сяду вишні,

Заходить сонце..вітер свище…

Звернусь до Господа…Всевишній!

Навіщо ця війна…Навіщо?!", — так починається вірш Гаріка Бірчі.

"До сліз… Гарик, раді Вас бачити!!! Дякуємо що захищаєте нас!! Нехай Вас Бог береже!!!! Слава Україні", "До сліз. Кожен день запитую у Бога:Навіщо?", "Не звично що такий серйозний. Гарний вірш", — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, днями зірка "Останнього москаля" і "Слуги народу", актриса Галина Безрук спробувала виправдатися за мовчання про війну. Раніше артистка розповідала, що стала жертвою домашнього насильства — її бив чоловік-росіянин.