"Я не вибираю батьківщину, я обираю сім’ю": зірка "Останнього москаля" та "Будиночка на щастя" стала на бік рф

Артистка вирішила залишитися жити і будувати кар’єру в Росії.

Відома актриса, зірка серіалів "Слуга народу", "Останній москаль" та "Будиночок на щастя", Галина Безрук, яка раніше повідомила, що її чоловік, російський актор Артем Алексєєв її побиває, вирішила замовчувати повномасштабне вторгнення росії в Україну. Більше того вона залишилася жити і працювати в Росії, пояснюючи це тим, що їй важливіше її сім’я, оскільки з чоловіком вона помирилася.

Про свою позицію актриса повідомила в інтерв’ю російській " Газета.ru ". Попри те, що творить армія рф на її батьківщині, Галина "прикривається" своєю дочкою, і продовжує активно працювати в театрі та кіно, розважаючи російського глядача.

Крім цього, Безрук поскаржилася на своїх земляків, які пишуть їй повідомлення, із закликами одуматися. Щобільше, актриса вважає, що її всі мають зрозуміти, і якщо "ворушити мізками", то її позиція стає дуже зрозумілою, адже її чоловік та дитина росіяни.

"Ті прокльони, які шлють, я їх уже навіть не читаю. Просто бачу перше слово і відразу блокую. Я навіть не розумію, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася в мене. Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина — якої вони національності. Я обираю родину. Я не обираю батьківщину, я обираю сім’ю. Найближчих мені людей — себе та сім’ю", — заявила українська актриса.

Раніше російський актор українського походження, путініст Юрій Батурін заявив, що не спілкується зі своїми батьками, які живуть в Україні. Він заявив, що вони "у полоні".