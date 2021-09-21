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"Вдарив ногою в живіт, погрожував": зірка "Слуги народу" зі скандалом розлучається з чоловіком

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Галина Безрук Новина оновлена 21 вересня 2021, 16:35
Галина Безрук

Актриса розповіла, що крім того, що чоловік її вдарив, він систематично їй зраджував.

Відома актриса, зірка серіалів "Слуга народу," Останній москаль "і" Будиночок на щастя ", Галина Безрук зізналася, що стала жертвою домашнього насильства. Остання сварка з чоловіком, актором Артемом Алексєєвим, поставила остаточну крапку в рішенні Галини розлучитися.

На своїй сторінці в Інстаграм Безрук опублікувала пост, в якому відверто розповіла правду про свою сім’ю і чоловіка.

Галина зізналася, що вже кілька місяців її чоловік постійно перебуває в стані гострого психозу і постійного алкогольного сп’яніння. Причиною цього став нещасний випадок, який трапився з їх дочкою. Він навіть лікувався в психіатричній клініці, в надії, що це допоможе, але "дива не сталося".

"Він повернувся в життя, але не в свідомість. Останні дні перетворилися на фільм жахів" — пише Галина, додаючи, що Алексєєв не приймав ті ліки, що йому прописали лікарі.

Але останньою краплею стала сварка, під час якої чоловік ударив Галину ногою в живіт.

Також, Безрук додала, що коли чоловіка знову забирали в лікарню, до неї в руки потрапив його мобільний телефон, з якого вона дізналася, що Артем останні кілька років зраджує їй.

Галина та Артем познайомилися під час роботи над мелодрамою "Поки станиця спить". Пара довгий час зустрічалася на відстані, оскільки жили вони в різних країнах. 11 серпня 2016 року Безрук та Алексєєв одружилися. У грудні 2016 року в пари народилася дочка.

Нагадаємо, що про болісне розлучення зараз переживають і популярні україномовні блогери Саша Бо і Ігор Пустовіт, які заявили про своє розтавання в липні 2021 року. Саша звинувачує чоловіка в психологічному насильстві, а Ігор у відповідь розповів, як Саша Бо принижувала його через зайвої ваги.

Теги:
#Відносини #Розлучення #Актриса #Галина Безрук #Абьюз
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