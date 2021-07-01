Самая известная инста-пара Украины разводится? Что происходит между Сашей и Игорем Пустовит

Известные в Украине блогеры Александра (наиболее известна как Саша Бо) и Игорь Пустовит, видимо, находятся на грани развода. Супруги в браке более 5 лет и живут в Ивано-Франковске. Пара всегда позиционировала себя как счастливая семья.

Как пишет UInstaView, Александра и Игорь якобы разъехались и больше не живут вместе. Известно, что ранее супруги построили дом, но закончить все ремонтные работы не удалось.

Судя по сториз мужчины в Инстаграме, пара надеется на мирный развод, который не повредит их двоим сыновьям - Даниилу (2016) и Евгению (2018).

"Мы слишком сильно любим наших детей, чтобы им потом в будущем неизвестные люди пересказывали какие-то глупости и грязь о нашем разводе. Вес случится мирно и быстро, мы взрослые люди и ловить хайп на такой теме, поверьте, не лучший вариант. Поэтому, если кто ожидал, то шоу не состоится. Прошу наперед извинения", - написал Игорь.

Девушка пока никак не комментирует ситуацию.

Саша Пустовит является первым украиномовным блогером (@sashaabo), которой удалось собрать миллионную аудиторию в Инстаграме. Блог 26-летняя девушка ведет с 2016 года. Тематика - материнство, здоровье, красота и лайфстайл. В 2019 году признана лучшим блогером Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что молодой украинский блогер Александр Волошин рассказал, зачем отбирал у девочки подаренный ей iPhone.