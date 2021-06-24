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Захотелось бесплатной рекламы: блогер, отобравший iPhone у девочки, хайпанул намеренно (видео)

Захотелось бесплатной рекламы: блогер, отобравший iPhone у девочки, хайпанул намеренно (видео)
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александра Волошина

Оскандалившийся украинский блогер-миллионник Александр Волошин прокомментировал видео, где он отбирает у маленькой девочки подаренный им же iPhone и угрожал ее маме серьезными проблемами. Все это происходило в центре Киева.

В четверг, 24 июня, парень опубликовал видео в YouTube, в котором делает вид, что "раскаивается", а потом смеется и объявляет, что "сериал закончился".

Оказывается, блогер захотел таким образом хайпануть намеренно, да еще и бесплатно. Волошин рассказал, что решил устроить так называемый скандал, который бы распространился по всей стране, благодаря которому о нем бы узнали еще больше людей. При этом Александр показал видео, где уговаривает маму с дочкой подыграть на камеру, сделав вид, что они и правда ссорятся. Женщина согласилась. После съемки блогер отдал семье телефон и поблагодарил их за участие в постановке.

Волошин назвал приблизительную стоимость рекламы, которую он сэкономил благодаря такому самопиару - 250 тысяч долларов.

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"Это гениально. И самое прикольное, что я никого не оскорбил, никого не задел. Впрочем, во всей этой истории есть нюанс: додумай сам где я нап*здел, где вранье в этом всем", - сказал Волошин в конце видео оператору.

Напомним, что у блогера были заблокированы аккаунты в TikTok и Инстаграме, но они уже восстановились.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине появился новый челлендж из TikTok - подростки воруют колпачки разных марок авто ради коллекции.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Блогеры, Александр Волошин.
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