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Подростков охватил очередной челлендж из TikTok: страдают автомобилисты по всей Украине (видео)

Подростков охватил очередной челлендж из TikTok: страдают автомобилисты по всей Украине (видео)
11:01 Сегодня Телеграф

В TikTok запустили новый челлендж - "собирать" защитные колпачки с ниппелей на автомобильных колесах. В результате, автомобилисты со всей Украины массово жалуются на атаку детей и подростков, которые воруют колпачки разных марок машин ради коллекции.

В Сети появились видео из Киева, Днепра, Харькова, Николаева и других городов, на которых школьники хвастаются украденным, рассказывая, как остаться незамеченными и скрутить колпачки правильно. Суммарно ролики с хэштегом #колпачки набрали более 33 миллионов просмотров.

Вместе с тем в соцсетях выкладывают видео "трендового" челленджа, на котором дети совершают хулиганские действия, и призывают водителей быть на чеку. Отметим, что цена за один колпачок может достигать 1000 гривен. Взрослые же объясняют воровство тем, что подросткам нечего делать во время летних каникул.

Напомним, 81-летняя бабуля из Винницкой области за три месяца набрала почти 90 тысяч подписчиков в TikTok.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 207

Все по теме:

Хулиганство, Автомобилисты, Челлендж, TikTok, Видеофакт.
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