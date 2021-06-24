Подростков охватил очередной челлендж из TikTok: страдают автомобилисты по всей Украине (видео)

В TikTok запустили новый челлендж - "собирать" защитные колпачки с ниппелей на автомобильных колесах. В результате, автомобилисты со всей Украины массово жалуются на атаку детей и подростков, которые воруют колпачки разных марок машин ради коллекции.

В Сети появились видео из Киева, Днепра, Харькова, Николаева и других городов, на которых школьники хвастаются украденным, рассказывая, как остаться незамеченными и скрутить колпачки правильно. Суммарно ролики с хэштегом #колпачки набрали более 33 миллионов просмотров.

Вместе с тем в соцсетях выкладывают видео "трендового" челленджа, на котором дети совершают хулиганские действия, и призывают водителей быть на чеку. Отметим, что цена за один колпачок может достигать 1000 гривен. Взрослые же объясняют воровство тем, что подросткам нечего делать во время летних каникул.

Напомним, 81-летняя бабуля из Винницкой области за три месяца набрала почти 90 тысяч подписчиков в TikTok.