81-летняя бабуля из Винницкой области за три месяца набрала почти 90 тысяч подписчиков в TikTok: какие видео она снимает

В селе Биркив, что в Винницкой области 81-летняя Нина Колодницкая поддалась на уговоры 13-летней внучки Алены и записала видео для ТикТок. Совершенно неожиданно, ее видео попали в рекомендации и теперь, всего за три месяца, у нее набралось почти 90 тысяч подписчиков, а число лайков перевалило за 824 тысячи.

На своем канале @_nasha_babyshka, женщина публикует разные ролики о жизни в деревне, хозяйстве и живности.

В среднем видео набирают от 10 до 200 тысяч просмотров, но есть и такие, которые собрали более миллиона.

Журналистам kp.ua удалось пообщаться со звездой ТикТока. Она говорит, что рада тому, что нею интересуются, хотя и не думала, что кому-то может быть интересен ее быт.

"Журналисты мне не мешают - я вообще люблю людей", - говорит она.

Как сообщалось ранее, украинский сельский TikTok-блогер Даша Евтух вынуждена завести новую страницу в соцсети.