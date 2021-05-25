ТикТок удалил страничку сельской звёзды Даши Евтух: в чем причина

Украинский сельский TikTok-блогер Даша Евтух вынуждена завести новую страницу в соцсети. Из-за нарушения условий сообщества TikTok удалил ее страницу. Отметим, что Даши имела более 4 миллионов лайков и 219 тыс. подписчиков.

Девушка рассказала об этом на своей странице в Инстаграм.

С решением Tik-Tok Даша не соглашается, однако блогерство бросать не собирается. Евтух намерена снимать видео, но уже под другим ником.

Отметим, что Даша Евтух ворвалась в украиноязычный TikTok стремительно. Девушка показывает обыденную жизнь в селе: как сажает картошку или ухаживает за домашними животными. Ее ролики простые и искренние.

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