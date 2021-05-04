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"Хаю-хай", 17 млн подписчиков и скандал с Дудем: что известно о блогере Ивангай

"Хаю-хай", 17 млн подписчиков и скандал с Дудем: что известно о блогере Ивангай
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram

2 мая украинский блогер Иван Рудский, более известный как Ивангай, раскритиковал российского журналиста Юрия Дудя за то, что тот вырезал из его интервью часть, в которой он рассказывал о войне на Донбассе и Голодоморе. 

На волне этого скандала "Телеграф" решил напомнить, кто такой Ивангай. 

Ивангай, настоящее имя которого Иван Рудской – известный молодой видеоблогер-"миллионник". Ему первому среди русскоязычных блогеров  удалось преодолеть количество подписчиков в 10 млн. На 2021 год на его YouTube-канал подписано 17,7 млн зрителей.

 
 
 
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Публикация от Иван Рудской (@boredoneguy)

Иван Рудской родился 19 января 1996 в селе Александрия, Днепропетровской области. С детства мальчик проявлял лингвистические способности, и в школе учился на отлично. Параллельно с учебой посещал художественную и музыкальную школы, занимался дзюдо. 

 
 
 
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Публикация от Иван Рудской (@boredoneguy)

В 2013 году решил завести свой YouTube-канал. Сначала парень снимал блог под ником EeOneGuy и вел видеообзоры на компьютерную игру Minecraft. И именно эта тематика помогла блогеру завоевать своих первых поклонников. 

Позже Иван начал сотрудничать с другим видеоблогером Романом Фильченковим, известным под псевдонимом MrLololoshka. Парни записывали развлекательные ролики, которые позволили за короткий срок набрать рекордное количество подписчиков. И уже в 2016 году ему удалось достигнуть отметки в 10 млн подписчиков.

 
 
 
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Публикация от Иван Рудской (@boredoneguy)

 
 
 
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Публикация от Иван Рудской (@boredoneguy)

Годом ранее он начал встречаться с блогершей Марьяной Ро, с котором позже начал вместе жить в Москве. Однако уже в конце 2016 года пара рассталась.

В сентябре 2017 года Иван пропал из YouTube, и вернулся лишь в январе 2019. Он представил свою песню "My Heart" и новый псевдоним IVAN. Свою пропажу объяснил тем, что ему нужно было время, чтобы заняться собой, и осваивал новое дело с нуля.

В 2021 году Ивангай дал большое интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал о своей жизни, отношениях с Марьяной Ро, наркотиках, и сообщил, где пропадал 2 года. В интервью Ивангай признался, что употреблял марихуану, из-за чего испытывал панические атаки.

Ранее, "Телеграф" писал, что Юрий Дудь ответил на обвинения со стороны блогера Ивангая, опубликовав видео с интервью без обработки.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Блогер, Юрій Дудь, Ивангай, Иван Рудский.
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