Юрий Дудь ответил на претензии Ивангая и показал видео "без цензуры"

2 мая популярный видеоблогер Иван Рудской, более известный как Ивангай, заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал из его интервью "главный месседж". Иван сообщил, что Юрий не показал ту часть интервью, в которой он говорил о войне и Голодоморе.

Дудь решил не молчать и прокомментировал ситуацию. На своем телеграм-канале журналист сообщил, что вообще он и его команда почти никогда ничего про себя не комментируют, но тут дело касается принципиальной "штуки" – корректности монтажа.

Юрий отметил, что в день выхода интервью Иван написал ему, что доволен выпуском. Однако журналист допустил, что возможно он это написал, еще не посмотрев выпуск.

А что касается монтажа, Дудь рассказал, что его целью является не измучить зрителя многочасовыми разговорами, а исследовать героя. Для этого и нужен монтаж, который из 4, 5, 6, 7, 10 часов записи показывает лишь самое интересное.

"Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда – то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать. Наша задача – не показать героя максимально нелепым и не насобирать огненных цитат для заголовков. Наша задача – исследовать героя" - пишет Юрий.

Чтобы "осветлить" свое имя Дудь опубликовал 12-минутный кусок видео интервью без монтажных склеек.

Ранее, "Телеграф" писал, что Юрий Дудь во время интервью с украинским тревел-блогером Антоном Птушкиным заговорил на украинском языке.