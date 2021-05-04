Скачать
Вторник, 04.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Встречи Путина с Байденом и Зеленским: озвучен сценарий, при котором Украина может обыграть Кремль
Встречи Путина с Байденом и Зеленским: озвучен сценарий, при котором Украина может обыграть Кремль
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
Одесские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине
Одесские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине
О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)
О надвигающемся ЧП предупреждали: выяснились новые подробности обвала моста на трассе под Львовом (фото)

Юрий Дудь ответил на претензии Ивангая и показал видео "без цензуры"

Юрий Дудь ответил на претензии Ивангая и показал видео "без цензуры"
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

2 мая популярный видеоблогер Иван Рудской, более известный как Ивангай, заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал из его интервью "главный месседж". Иван сообщил, что Юрий не показал ту часть интервью, в которой он говорил о войне и Голодоморе.

Дудь решил не молчать и прокомментировал ситуацию. На своем телеграм-канале журналист сообщил, что вообще он и его команда почти никогда ничего про себя не комментируют, но тут дело касается принципиальной "штуки" – корректности монтажа.

Юрий отметил, что в день выхода интервью Иван написал ему, что доволен выпуском. Однако журналист допустил, что возможно он это написал, еще не посмотрев выпуск. 

А что касается монтажа, Дудь рассказал, что его целью является не измучить зрителя многочасовыми разговорами, а исследовать героя. Для этого и нужен монтаж, который из 4, 5, 6, 7, 10 часов записи показывает лишь самое интересное.

"Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда – то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать. Наша задача – не показать героя максимально нелепым и не насобирать огненных цитат для заголовков. Наша задача – исследовать героя" - пишет Юрий. 

Чтобы "осветлить" свое имя Дудь опубликовал 12-минутный кусок видео интервью без монтажных склеек.

Ранее, "Телеграф" писал, что Юрий Дудь во время интервью с украинским тревел-блогером Антоном Птушкиным заговорил на украинском языке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 124

Все по теме:

Скандал, Юрій Дудь, Ивангай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Янукович припрятал десятки миллиардов наличными по миру, но Украина смогла их вернуть
02 В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки с участием украинцев (видео)
03 Одессит решил попить пива на башенном кране: пожарные не могут его оттуда снять (видео)
04 Стало известно, кто вместо Ахметова может возглавить так называемую "Партию регионов 2.0"
05 "Велике будівництво... б***ь": на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе рассказали о мужчине, которого несколько часов не могли снять с башенного крана
В Одессе рассказали о мужчине, которого несколько часов не могли снять с башенного крана
Число жертв обвала моста в Мексике неуклонно растет: новые кадры с места трагедии
Число жертв обвала моста в Мексике неуклонно растет: новые кадры с места трагедии
Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая
Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек: данные на 4 мая
Юрий Дудь ответил на претензии Ивангая и показал видео &quot;без цензуры&quot;
Юрий Дудь ответил на претензии Ивангая и показал видео "без цензуры"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь