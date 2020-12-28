Юрий Дудь заговорил на украинском языке (видео)

Популярный российский журналист и блогер Юрий Дудь внезапно заговорил на украинском языке.

Случилось это во время съемок в Турции вместе с украинским тревел-блогером Антоном Птушкиным.

Во время своего путешествия они встретили украинца из Запорожья, который говорил с ними по-украински. Примечательно, что сам Дудь тоже пытался задавать вопросы на украинском языке.

По словам Ивана, он только что защитил диссертацию и решил отпраздновать это, путешествуя по "Ликийской тропе" - сложном туристическому маршруте в турецких горах. Во время привала он и встретил пару блогеров.

Разговор с Иваном, молодым педиатром из Запорожья, на видео ниже с 1:04:20.

На интервью Дудя отреагировал блогер Виктор Дацько, который назвал украинца самым "интересным чуваком" в этом интервью.

Напомним, во время интервью украинского журналиста Романа Цимбалюка в Москве с шеф-редактором The Insider Романом Доброхотовым прохожие выкрикнули на камеру: "Слава Украине".